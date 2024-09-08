Эколог четко объяснил, насколько опасна для Киева загрязненная вода из России

До войны внимание этому не уделялось, говорит Борейко

В реке Десна, которая начинает свой путь в Смоленской области РФ, было обнаружено ядовитое вещество, спускающееся по течению из-за российской границы. Украинский эколог Владимир Борейко объяснил, насколько опасна для Киева загрязненная вода из России.

Об этом эксперт рассказал в интервью "Телеграфу" — "Загрязнение рек Сейм и Десна: откуда оно взялось и угрожает ли это Киеву". По его словам, Десна, в отличие от Сейма, скорая река с перепадами, маленькими водопадами и обилием загибов, что способствует процессу аэрации — насыщению воды кислородом.

"Министерство экологии может заявлять, что они что-то очищают, но этот процесс естественный и происходит благодаря самой реке. Вода в Десне сейчас быстро очищается из-за низкой температуры и активной аэрации", — подчеркнул Борейко.

Борейко говорит, что руководитель Черниговского водоканала недавно заявил, что рыба уже не погибает, а раки снова появились. Эколог подчеркнул, что это означает, что загрязнение в значительной степени нейтрализовано.

Когда вода дойдет до Киева, загрязнение будет снижено на 80%, поэтому серьезных проблем не будет. Кроме того, в Киеве можно провести акцию, открыв шлюзы водохранилища и быстро смыть загрязненную воду. Это вполне реальный вариант. А еще мне не понятно, почему экологическая инспекция не обратила внимание на аналогичные случаи, как, например, в октябре 2019 года, когда были выбросы из Теткино и рыба массово погибла. Но тогда не было такого внимания в Киев», — подчеркнул Борейко.

К слову, ранее "Телеграф" сообщал о том, как загрязнение рек Сейм и Десна повлияли на качество воды в столице. Специалисты регулярно отбирают пробы и контролируют ситуацию.