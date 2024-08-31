Почему в Украине произошла вспышка лихорадки Западного Нила: инфекционист назвал причину

Для ее распространения сложились благоприятные условия

По Украине, и, в частности, по Киеву, распространяется опасная болезнь, которая убила уже трех человек, — лихорадка Западного Нила. Предпосылкой для распространения этой тропической болезни, в частности, является и очень жаркое лето.

Об этом "Телеграфу" рассказал заместитель директора Львовской областной инфекционной клинической больницы Андрей Орфин: Лихорадка Западного Нила в Киеве — новая эпидемия или временная угроза? Инфекционист ответил и рассказал, можно ли защититься

"Раньше лихорадка Западного Нила в Украине регистрировалась как завозное заболевание, то есть его могли привезти из других стран. Это заболевание распространено в тропических странах Африки, Южной Америки, Азии и оттуда его могли привезти. Люди инфицировались там, в эндемических зонах, и приезжали сюда, уже имея симптомы по истечении инкубационного периода", — пояснил врач.

Однако, по его словам, ни одного случая этой болезни давно не регистрировалось, по крайней мере, во Львовской области. Сейчас сложились благоприятные условия для распространения болезни.

"Также стоит обратить внимание на изменение климата. Например, такого жаркого лета, как в этом году, мы давно не видели. Температура поднималась до 36-37 градусов, что создает благоприятные условия для размножения вируса в птицах и комарах, которые его переносят. Поэтому условия для распространения заболевания складываются", — резюмировал Орфин.

Для справки: лихорадка Западного Нила – это опасная болезнь, которая передается из-за укуса комаров и не передается от человека к человеку. Эта болезнь, по данным ученых, появилась тысячу лет назад в странах Африки. Наиболее эффективным способом профилактики являются комплексные меры по снижению численности комаров. Вакцин от этой болезни нет.

Как рассказывал "Телеграф", летом этого года лихорадка Западного Нила бушевала также в Израиле. Некоторых пациентов спасти не удалось.