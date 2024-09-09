Школярі Києва підхопили небезпечну хворобу: подробиці інциденту

Частину дітей шпиталізували

В Україні зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції серед учнів однієї зі столичних шкіл. Частина хворих наразі знаходиться у лікарнях Києва.

Про це повідомляє Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

"Наразі, всі хворі були бактеріологічно обстежені на кишкову групу інфекцій. Частина з них перебуває на лікуванні в медичних закладах міста, інші – проходять амбулаторне лікування під наглядом сімейного лікаря", – йдеться у повідомленні.

Наразі у школі розпочато епідеміологічне розслідування через спалах гострої кишкової інфекції.

Зауважимо, що офіційно номер школи та кількість захворілих не розголошують. Що обурює користувачів у мережі, які хвилюються за власних дітей.

Проте деякі люди припускають, що йдеться нібито про школу №234, куди днями наче приїхало 5 швидких і забрало дітей до лікарні.

Зауважимо, що гострі кишкові інфекції – одні з найпоширеніших інфекційних захворювань. Вони можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей. Ці хвороби викликають бактерії або віруси, які потрапляють в організм людини із зараженою їжею чи забрудненою водою, а також у разі недотримання гігієни рук.

Нагадаємо, інфекціоніст розповів, чому в Україні стався спалах гарячки Західного Нілу, від якої загинуло вже три люди. Однією з причин стало спекотне літо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що еколог чітко пояснив, наскільки небезпечною для Києва є забруднена вода з Росії.