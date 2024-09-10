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Есть всего 15 дней для подачи документов: украинцы могут претендовать на еще один вид субсидии

Автор
Галина Михайлова
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Деньги предпринимателям не помешают Новость обновлена 10 сентября 2024, 10:54
Деньги предпринимателям не помешают

Определен круг областей, жители которых могут претендовать на помощь

В Украине начинают сбор документов на получение еще одного вида субсидий для поддержки аграриев в прифронтовых регионах. Подать заявку можно с 10 по 25 сентября.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль рассказал, что получить госсубсидии под урожай могут сельскохозяйственные предприятия вблизи линии фронта. Речь идет об аграриях из 9 областей.

Какие области могут получить помощь:

  • Днепропетровская
  • Донецкая
  • Запорожская
  • Луганская
  • Николаевская
  • Сумская
  • Харьковская
  • Херсонская
  • Черниговская.

Субсидия предоставляется на землю, засаженную или засеянную сельхозкультурами в расчете на гектар. За каждый гектар можно получить :

  • ⁠1000 грн, если земля на территории возможных боевых действий,
  • 2000 грн, если угодья там, где идут активные боевые действия.

После подачи заявки Минагрополитики обработает данные и до 1 декабря 2024 года распределит средства на получателей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кроме аграрной субсидии есть также государственная помощь на оплату коммунальных счетов и на приобретение топлива для печей — дров и угля. Эти виды помощи отличаются, однако есть и общее – требования к получателям жилищной субсидии.

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#Субсидии