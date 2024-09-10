Есть всего 15 дней для подачи документов: украинцы могут претендовать на еще один вид субсидии

Определен круг областей, жители которых могут претендовать на помощь

В Украине начинают сбор документов на получение еще одного вида субсидий для поддержки аграриев в прифронтовых регионах. Подать заявку можно с 10 по 25 сентября.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль рассказал, что получить госсубсидии под урожай могут сельскохозяйственные предприятия вблизи линии фронта. Речь идет об аграриях из 9 областей.

Какие области могут получить помощь:

Днепропетровская

Донецкая

Запорожская

Луганская

Николаевская

Сумская

Харьковская

Херсонская

Черниговская.

Субсидия предоставляется на землю, засаженную или засеянную сельхозкультурами в расчете на гектар. За каждый гектар можно получить :

⁠1000 грн, если земля на территории возможных боевых действий,

2000 грн, если угодья там, где идут активные боевые действия.

После подачи заявки Минагрополитики обработает данные и до 1 декабря 2024 года распределит средства на получателей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кроме аграрной субсидии есть также государственная помощь на оплату коммунальных счетов и на приобретение топлива для печей — дров и угля. Эти виды помощи отличаются, однако есть и общее – требования к получателям жилищной субсидии.