Едва не стал президентом Украины: где сейчас Сергей Тигипко, который когда-то "напугал" Януковича и Тимошенко (фото)

Как сложилась судьба украинского политика и что он говорит о войне в Украине

Сергей Тигипко — известная личность в украинской политике и бизнесовых кругах. Он дважды баллотировался в президенты и в 2010 году здорово "напугал" Януковича и Тимошенко своими шансами на победу на выборах. Тигипко трижды был женат, у него 8 детей от разных женщин, а самая младшая дочь родилась в этом году.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Сергей Тигипко, что о нем известно, и что он говорит о войне в Украине.

Сергей Тигипко. Фото: https://www.facebook.com/Tigipko/

Сергей Тигипко — что о нем известно

Сергей Тигипко — родился в Молдавской СССР в 1960 году, однако имеет украинское гражданство, сейчас ему 64 года. Он известный бизнесмен и политик, который в начале 2000-х начал активно строить политическую карьеру.

На счету Сергея Тигипко множество должностей при разных режимах власти — от Кучмы до Януковича. Так, он был Вице-премьер-министром Украины (2010-2014), Министром социальной политики (2010-2012), Министром экономики (1999-2000). А также дважды был кандидатом в Президенты Украины в 2010 и 2014 годах. Кроме того, Сергей Тигипко был народным депутатом трех созывов, заместителем председателя "Партии регионов" и даже главой Национального банка Украины (2002-2004).

Сергей Тигипко в Партии Регионов

При этом в период развития политической карьеры Сергей Тигипко активно занимался бизнесом и банковским делом. До 2012 года политик и бизнесмен входил в топ-10 самых богатых украинцев по версии Forbes. А сейчас занимает 12-ю позицию в топ-100. По оценкам Forbes, перед началом российско-украинской войны (2013 год) состояние Тигипко оценивалось 1,11 млрд долларов.

Мало кто знает, что Сергей Тигипко является владельцем Universal Bank и имеет лицензию на популярный сейчас среди украинцев Monobank.

Сергей Тигипко — сенсация выборов 2010 года

В 2010 году Сергей Тигипко неожиданно для всех занял сильную позицию в опросах экзит-полов на очередных президентских выборах. Он тогда по данным экзит-поллов насобирал более 13 процентов голосов. Позже результаты уточнили до более 11 процентов, однако и такой результат стал настоящим сюрпризом для оппонентов.

Сергей Тигипко. Фото: https://www.facebook.com/Tigipko/

Тогда главными конкурентами Тигипко были Виктор Янукович и Юлия Тимошенко, которые "испугались" такого поворота событий и электоральных настроений украинцев. Вечером в день голосования еще до объявления результатов представители "Партии регионов" и БЮТ пытались договориться с Тигипко о дальнейшем сотрудничестве.

В результате первого тура выборов Сергей Тигипко занял третье место. За него проголосовали 3 211 257 украинцев, 13.06%. Кандидат не прошел во второй тур, уступив уже названным лидерам — Януковичу и Тимошенко. Однако, удивил оппонентов и избирателей своими шансами и поддержкой электората.

Результаты президенстких выборов 2010 года в Украине

Где сейчас Сергей Тигипко и что он говорит о войне в Украине

Сергей Тигипко не ведет публичную жизнь в социальных сетях, в отличие от своей жены 40-летней Аллы Зиневич, которая ровесница его старшей дочери Анны. Однако, судя по постам Аллы в Instagram, они с мужем и детьми находятся в Украине, женщина часто выкладывает фото и видео из Киева.

Также известно, что Тигипко имеет проукраинскую позицию. В марте 2022 года после начала полномасштабной войны России против Украины, в интервью "Экономической правде", политик заявил, что считает РФ агрессором, а Путина — военным преступником, развязавшим войну против Украины. По его словам, "иного ответа сегодня быть не может".

Сергей Тигипко. Фото: https://www.facebook.com/Tigipko/

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