Прошла в Киевсовет и счастлива после развода: как выглядит бывшая жена Кулебы, и что о ней известно

Бывший глава МИД прожил в браке с женой около 20 лет

Дмитрий Кулеба — четыре года был министром иностранных дел Украины и представлял нашу страну на международной арене. Недавно в Кабинете министров произошли перестановки и главный дипломат потерял свою должность. А тем временем в сети бурно обсуждают личную жизнь Дмитрия Кулебы.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит бывшая жена экс-министра Евгения Кулеба, которая родила ему двоих детей. Они развелись после 20 лет брака.

Евгения Кулеба — что известно о бывшей жене экс-главы МИД

Евгения Кулеба родилась в Киеве 29 апреля 1981 года, сейчас ей 43 года. Она основательница и руководительница общественной организации "Город-сад", общественный деятель, лидер киевской команды партии "Слуга народа". В свое время журнал "Фокус" внес ее в список самых влиятельных женщин Украины.

В 2020 году Евгения Кулеба была избрана депутатом Киевского городского совета ІХ созыва. А после избрания ее депутатом Киевсовета стала секретарем экологической комиссии.

В начале 2000-х выпускница Киевского института международных отношений Евгения вышла замуж за будущего министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. В браке у пары родилось двое детей — в 2006 году сын Егор, а в 2011 дочь Любовь.

Развод с Дмитрием Кулебой

Спустя около 20 лет брака Евгения и Дмитрий сообщили о разводе. Еще в 2021 году начали появляться слухи о возможных разногласиях в паре и новой любви министра. Уже весной 2022 года супруги подтвердили свой развод, после чего Кулеба перестал скрывать новую избранницу, которой стала Светлана Павелецкая.

Как после развода рассказала Евгения Кулеба в подкасте "Ночи дивочи", она не страдает из-за этого расставания. По словам депутатки Киевсовета, она решила "создавать свой баланс и выбирать себя".

"Когда отношения распадаются, все считают, что женщина страдает, а мужчина счастлив. Так обо мне думают люди. Но только пока они не поговорят со мной. У меня наступило время, когда выбираю только я. И мне так кайфово", — сказала Евгения Кулеба.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что возлюбленная экс-министра Кулебы Павелецкая засветила сумку за 64 тысячи. Как говорят: красиво жить не запретишь.