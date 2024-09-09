Карта Украины без Крыма в учебниках по украинскому языку: все подробности громкого скандала (фото)

Кто-то говорит о простой ошибке, а кто-то - об измене и диверсии

Начало учебного года школьников в Новой украинской школе (НУШ) ознаменовалось громким скандалом из-за новых учебников "Украинского языка" для 7 классов. Ведь в них издательство изобразило карту Украины без Крыма.

Как отметила в своем сообщении помощник-консультант депутата Киевского городского совета Надежда Касьян, большинству 7-классников не выдали учебники по украинскому языку. А те, кто их получил сперва и не увидели ошибки, но потом возмутились.

В чем суть скандала

В этом году учащиеся 7 классов НУШ в Украине должны получить новые учебники по украинскому языку от издательства "Літера ЛТД" авторов Анастасии Онатий и Тараса Ткачука. В этих книгах на одной из страниц изображено много государственных символов нашей страны, и на одной из карт Украины отсутствует Крым. Картинка маленькая и, чтобы ее рассмотреть, нужно постараться, однако отсутствие части суверенной территории видно хорошо.

На фоне этого, Надежда Касьян выяснила, что большинство 7-классников либо не получили учебник по языку вообще, либо получили старые. Однако в онлайн формате на сайте Министерства образования и науки Украины, как и на портале издательства, учебник был тоже с неправильной картой. После общественной огласки вторые уже исправили ситуацию, а вот МОН – нет.

Как отреагировали в сети

Пользователи сети разразились шквалом недовольств, ведь отсутствие Крыма на карте Украины во время его 10-летней оккупации Россией — резонанс. Большинство людей отмечали, что это невнимательность издательства, авторов и станочников, но есть и те, кто категорически против оправданий. Некоторые украинцы видят в этих действиях пророссийский след, отсутствие патриотизма и диверсию.

Некоторые пользователи требуют изъять эти учебники и немедленно принять соответствующие меры по издательству. Также винить в этом станочныков, по их мнению, низко и не правильно.

"Я требую изъятия этого тиража и принятия мер, чтобы ни одного экземпляра этого дерьма не осталось в школах. Считаю попытку пропихнуть такой учебник в школу диверсией ", — написала пользовательница в сети.

Однако, некоторые украинцы искренне поддержали издательство и авторов учебника.

Что говорят авторы учебников

Анастасия Онатий и Тарас Ткачук официально прокомментировали громкий скандал. По их словам, это недопустимая ошибка, которую, к сожалению, все же допустили.

"Мы искренне признаем свое упущение, пиктограмма в форме Украины без Крыма попала в книгу из-за досадной невнимательности. Недопроверили, недосмотрели — мы можем назвать это по-разному, но факт остается фактом: мы бессознательно сделали больно людям и извиняемся за это", — написал Ткачук.

Авторы предложили запустить флешмоб "Домалюй Крим", чтобы карта нашего государства была правильной. Они также обратились к учебным заведениям и призвали их обсудить этот инцидент, подчеркнуть важность целостной карты.

"К слову, в этом учебнике есть по меньшей мере 3 упоминания об украинском Крыме — это для тех, кто захочет увидеть измену. Кто знает нас и наши истории лично, тот точно не будет искать измену", — добавил Тарас.

Заметим, что Тарас Ткачук с начала войны вступил в терроборону и по сегодня служит Украине. Учебники для 6 классов в 2023 он писал в окопах во время службы.

Как объяснили в издательстве

В издательстве "Літера ЛТД" признали ошибку и рассказали, почему так произошло. Причиной назвали стоковое изображение из сети, которое во время работы дизайнера имело несколько слоев. На первом контурном были все элементы, а на втором цветном отсутствовал Крым на карте. Поскольку большую часть времени человек работал с контурным слоем, во время проверки конечного результата он не заметил ошибку.

"Дизайнер сосредоточил свое внимание на контурах, чтобы не было лишних. И, к сожалению, не заметил, что объекта нет на верхнем слое", — объяснили в издательстве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что первый урок в укрытии запорожской гимназии обернулся громким скандалом.