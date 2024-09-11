Блинкен с главой МИД Британии прибыли в Киев, засветился и Залужный: что планируют делать (видео)

"Телеграф" делится подробностями визита

В среду, 11 сентября, с официальным визитом в Киев прибыли важные гости, среди них госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Британии Дэвид Лемми. Они примут участие в саммите Крымской платформы.

О визите чиновников говорилось на сайте Госдепартамента США. А о факте прибытия сообщил ряд телеграм-каналов.

Блинкен и Лемми встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и чиновниками украинского правительства. Они обсудят дальнейшую поддержку Украины в войне против России и то, как обеспечить развитие страны в военном, экономическом и демократическом плане в долгосрочной перспективе.

На снимке, опубликованном в сети, также засветился Валерий Залужный, эксголовнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Британии.

Стоит добавить, что Блинкен во время визита в Киев должен ознакомиться с ситуацией на поле боя и обсудить потребности Украины в ближайшие недели и месяцы, учитывая приближение зимы, рассказал накануне во время онлайн-брифинга советник Белого дома Джон Кирби.

По его словам, глава американской дипломатии "подтвердит поддержку США усилий Украины, направленных на ее защиту и отвоевание территории, захваченной РФ".

Также он сообщил, что в Киеве состоится разговор о продвижении мирных предложений президента Владимира Зеленского.

В преддверии главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании анонсировали свой визит в Киев во время совместной пресс-конференции в Лондоне. Во вторник, 10 сентября, Блинкен заявил, что их поездка состоится в "критическое для Украины время".

В частности, он подтвердил поставки Ираном ракет малой дальности Москве, которые российский диктатор Владимир Путин "вероятно, применит в течение нескольких недель в Украине" и пообещал санкции против Тегерана за то, что он пренебрег предупреждениями об отправке ракет РФ. Речь идет и об ограничениях государственной авиакомпании Iran Air.

Ранее "Телеграф" писал, что Блинкен в Киеве может объявить о предоставлении разрешения Украине бить по РФ западным дальнобойным оружием.