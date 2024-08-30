Еще 11 лет назад Путин приезжал в Киев с коварными планами по Крыму: архивные фото

Российский диктатор был на торжествах в честь 1025-летия Крещения Руси

Еще в далеком 2013 году никто и не мог подумать, что в мирной и независимой Украине начнется война. 11 лет назад в июле президент страны-террористки России как ни в чем небывало приезжал в Киев, молился на Владимирской горке и был очень дружествен с сегодняшними украинскими нардепами-предателями.

К тому времени у Путина уже мог существовать так называемый план "Б" относительно Крыма. Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал политолог Владимир Фесенко.

Тогда, за полгода до начала войны РФ против Украины, российский диктатор вместе с главой РПЦ Кириллом (Гундяевым) приехал в Киев, чтобы отметить юбилей Крещения Руси. Путин молился на Владимирской горке вместе с будущим беглым президентом Виктором Януковичем.

Путин тогда активно крестился и прикладывался к святыням, а затем начал войну в Крыму и на Донбассе. Спустя 9 лет отправил свою армию массово убивать украинцев.

"Если вдруг что-то возникнет в Украине и будет нужно захватить Крым. Если смотреть на то, как быстро развивались события в феврале 2014 года, то можно сказать, что оперативный план, скорее всего, у России был. Он мог быть как один из вариантов", – сказал политолог.

На мероприятии были одиозные народные депутаты, которые сегодня осуждены за госизмену. К примеру, на фото можно увидеть тогда еще министра образования Украины Дмитрия Табачника и Наталья Королевская.

На мероприятии был замечен и Петр Порошенко со своей супругой Мариной. Ранее "Телеграф" рассказывал, где живут сыновья известного политика и чем они занимаются.

Ранее "Телеграф" писал, что президент России собирается посетить страну, где его могут арестовать. Путин планирует визит в Монголию.