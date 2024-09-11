"Отмазывала" уклонистов и зарабатывала деньги: в Луцке задержали экс-заместительницу главы Волынской ОВА (фото)
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Злоумышленнице и ее подельникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества
Служба безопасности Украины задержала экс-заместительницу главы Волынской ОВА, которая "зарабатывала" на уклонистах. По данным СМИ, говорится о Мирославе Якимчук.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Информация об имени задержанной появилась в издании "Волынь.юа".
В СБУ пишут, что во время пребывания в должности в ОВА фигурантка наладила механизм побега уклонявшихся под видом водителей-перевозчиков гуманитарных грузов. Стоимость такой "услуги" составляла до 5 тыс. долларов.
Кроме того, организаторка привлекла директора местного благотворительного фонда, который устраивал военнообязанных водителями международных рейсов. Таким образом, персональные данные военнообязанных вносили в информационную систему "Шлях", что позволяло им выехать за границу как "волонтерам". Для поиска потенциальных клиентов и передачи денег фигурантка привлекла еще семерых подельников.
Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия участников сделки и задержали организатора.
Во время обысков в квартирах фигурантов изъяты мобильные телефоны и ноутбуки с доказательствами незаконной деятельности. Эксчиновнице и ее сообщникам сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
- ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ, совершенное группой лиц по предварительному сговору);
- ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная преступной организацией).
В настоящее время экс-чиновница находится под стражей. Злоумышленнице и ее подельникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Добавим, что по данным "Волынь.юа", Мирослава Якимчук уволена с должности. Правда, по состоянию на 9 сентября соответствующее распоряжение на официальном сайте ОВА не обнародовано.
Мирослава Якимчук стала замглавы Волынской областной военной администрации в апреле 2022 года. Тогда же она возглавила Координационный центр области, действующий на протяжении военного положения.
Какое состояние у Якимчук
"Телеграф" ознакомился с декларацией Якимчук. Она доступна на портале youcontrol.
Данные о состоянии и имуществе у чиновницы скромны. За 2023 год в разделе "Объекты недвижимости" есть квартира, приобретенная в 2009 году, общая площадь 51 кв. метр, а также земельный участок, общая площадь которого составляет 1200 кв.
Следует обратить внимание, что в декларации отсутствует информация о транспортных средствах, а также информация о членах семьи субъекта декларирования.
Что касается раздела "Доходы, в том числе подарки", Якимчук указала, сумму в 581 997 тыс. грн, указано, что эта заработная плата получена по основному месту работы, то есть ежемесячно она получала 48,5 тыс. грн.
Есть информация о денежных активах. Там Якимчук указала приличную сумму. Речь идет о наличных средствах в размере 23 тыс. долларов.
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