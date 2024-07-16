Не Венгрия и не Польша: названы участки границы Украины, которые больше всего "штурмуют" уклонисты (карта)

Количество таких попыток значительно увеличилось с началом действия военного положения

В ГПСУ назвали участки границы Украины, которые лидируют по количеству попыток незаконного пересечения. В других местах таких правонарушений совершается значительно меньше.

Так, по данным спикера ГПСУ Андрея Демченко, в настоящий момент больше всего попыток незаконного пересечения наблюдается на границе с Румынией и Молдовой.

"Фактически одинаковые показатели на этих двух направлениях. И они значительно превосходят другие участки границы", — отметил он.

Демченко добавляет, что на границе с Венгрией, Словакией, Польшей также присутствуют попытки незаконного пересечения, но их гораздо меньше.

"Количество таких попыток значительно увеличилось с началом действия военного положения. До 2022 года попытки незаконного пересечения границы предпринимали преимущественно лица, пытавшиеся перевезти табачные изделия или нелегальные мигранты из третьих стран. После 24 февраля увеличилось количество граждан Украины мужского пола, которые пытались выехать", — добавляет он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в непризнанное Приднестровье пыталась попасть группа уклонистов. Правоохранители обнаружили около 47 военнообязанных мужчин и организаторов незаконной схемы при попытке проехать к лесополосе вблизи границы.