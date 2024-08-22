Уклонисты нашли новый путь побега из Украины: что говорят официальные органы

В Госпогранслужбе уже прокомментировали возможность "нового маршрута"

Некоторые уклонисты в Украине выбирают опасный путь, чтобы попасть в Польшу — через Волынь и Беларусь. Однако такой маршрут предусматривает нелегальное пересечение сразу двух границ — украинско-белорусской на волынском участке, а затем белорусско-польской.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Уклонисты сменили Тису на другое направление? Почему новый маршрут для беглецов так рискован".

Стоит отметить, что на одном из участков между двумя странами границы находятся на расстоянии менее трех километров друг от друга. Такой путь можно проделать пешком за полчаса.

В официальных структурах выразили сомнения насчет достоверности нашей информации. Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в разговоре с "Телеграфом" сказал, что этот маршрут вряд ли действительно используется на практике.

"Насколько мне известно, нарушение границы в этих пределах не фиксируется. Хотя пересечь границу можно кое-где. Просто мы таких попыток там не фиксируем", – объясняет он.

Тем временем в Волынской областной военной администрации воздержались от комментариев, сославшись на компетенцию пограничников. Начальник управления информационной и внутренней политики ОВА Карина Мариневич лишь отметила:

"Границы с Беларусью закрыты".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что весной этого года вдоль реки Тиса на Закарпатье было установлено ограждение с колючей проволокой. Вероятно, такие меры приняли, чтобы помешать уклонистам от мобилизации попытаться переплыть реку, так как часто эти попытки заканчиваются трагически.

Дело в том, что с начала полномасштабной войны в реке Тиса утонули десятки мужчин мобилизационного возраста. Все они незаконно пытались пересечь границу в Венгрию или Румынию. Таким образом они пытались уклониться от мобилизации.