В ТЦК рассказали, почему присылают повестки по почте: их получат все

Процедура предусмотрена постановлением Кабинета Министров

Повестки по почте позволяют оперативно разыскивать военнообязанных и привлекать для этого меньшее количество личного состава. Отправка повесток по почте предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины № 560.

Об этом во время брифинга рассказал спикер Полтавского областного ТЦК Роман Истомин, сообщает издание "Кременчуцкий ТелеграфЪ". По его словам, сейчас ТЦК работают в плановом режиме, в то же время "меняются подходы, методы, средства, способы к проведению как оповещения, так и призывов по мобилизации".

"Гражданам, которые обновили данные, повестка отправляется на адрес, который они указали при обновлении данных. Гражданам, которые не обновили свои данные, она посылается по адресу регистрации. Информация об адресе, по которому человек зарегистрирован, находится в базе данных Оберег, подтягивается туда из разных реестров", — рассказал Истомин.

По его словам, процедура отправки повесток по почте предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины № 560. Вместе с тем количество повесток, которые должны прислать гражданам, зависит "от задач комплектования".

"Конечно, что они не будут всем, всей области направлены в один день. При необходимости, в зависимости от того, какие специалисты нужны, будут какие-то, например, требования по возрасту какого-либо подразделения", — сказал представитель ТЦК.

Как отметил Истомин, повестки по почте служат больше для розыска граждан. Это позволяет сэкономить время и задействовать меньше личного состава.

"Повестка по почте предусмотрена всем военнообязанным гражданам. Независимо от того, обновляли они данные или нет. Это может быть повестка для прохождения врачебной комиссии, это может быть повестка на отправку в учебный центр, если все данные уточнены и есть информация о том, что человек годен по состоянию здоровья и не имеет отсрочки", — сказал Истомин.

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