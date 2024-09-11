У ТЦК розповіли, чому надсилають повістки поштою: їх отримають усі

Процедура передбачена постановою Кабінету Міністрів

Повістки поштою дозволяють оперативно розшукувати військовозобов'язаних і залучати для цього меншу кількість особового складу. Надсилання повісток поштою передбачено постановою Кабінету Міністрів України № 560.

Про це під час брифінгу розповів речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін, повідомляє видання "Кременчуцький ТелеграфЪ". За його словами, нині ТЦК працюють у плановому режимі, водночас "змінюються підходи, методи, засоби, способи до проведення як оповіщення, так і призов за мобілізацією".

"Громадянам, які оновили дані, повістка надсилається на адресу, яку вони вказали під час оновлення даних. Громадянам, які не оновили свої дані, вона надсилається на адресу реєстрації. Інформація про адресу, за якою людина зареєстрована, є в базі даних Оберіг. Вона підтягується туди з різних реєстрів", — розповів Істомін.

За його словами, процедура відправлення повісток поштою передбачена постановою Кабінету Міністрів України № 560. Разом з тим, кількість повісток, які мають надіслати громадянам, залежить "від завдань комплектування".

"Звичайно, що вони не будуть всім, всій області надіслані в один день. За потреби, залежно від того, які фахівці потрібні, будуть якісь, наприклад, вимоги щодо віку якогось підрозділу", — сказав представник ТЦК.

Як зауважив Істомін, повістки поштою слугують більше для розшуку громадян. Це дозволяє зекономити час та задіювати менше особового складу.

"Повістка поштою передбачена всім військовозобов’язаним громадянам. Незалежно від того, оновлювали вони дані чи ні. Це може бути повістка для проходження лікарської комісії, це може бути повістка на відправку до навчального центру, якщо в нього всі дані уточнені і є інформація про те, що людина придатна за стан здоров’я і не має відстрочки", — сказав Істомін.

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