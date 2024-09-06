Мобилизация в Украине: скольких людей из одной семьи могут призвать в армию

Есть исключения, некоторые категории граждан имеют право на отсрочку

Украинское законодательство не устанавливает четкий предел по количеству лиц из одной семьи, которых можно мобилизовать. Фактически мобилизации подлежат все граждане, независимо от их родственных связей, если нет иных оснований для увольнения.

Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" определяет перечень лиц, подлежащих мобилизации, без ограничений в отношении членов одной семьи. Пишет портал "Новости О".

В первую очередь в ряды Вооруженных Сил Украины призываются граждане, уже имеющие опыт военной службы или участия в боевых действиях. Согласно действующему законодательству, мобилизации могут подлежать все совершеннолетние члены семьи — муж, жена, сын или дочь.

Однако есть некоторые исключения. Не подлежат мобилизации мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО/ООС или полномасштабного вторжения России. К таким родственникам относятся: муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка, полнородные или неполнородные брат и сестра.

Еще одно исключение касается семей, где воспитывают несовершеннолетних детей. Если один из членов семьи уже находится на военной службе, другой, занимающийся уходом за ребенком, не подлежит мобилизации, чтобы не оставить ребенка без родительской опеки.

Напомним, что некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва по семейным обстоятельствам. Так, не могут мобилизовать мужчин и женщин, которые:

имеют ребенка в возрасте до 18 лет, если другой родитель умер, лишенный родительских прав, или признан пропавшим без вести;

воспитывают не менее одного несовершеннолетнего ребенка самостоятельно;

воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

воспитывают ребенка с тяжелым заболеванием;

содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

опекают ребенка, который до усыновления был сиротой или лишенной родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заботятся о больной жене (супруге), ребенке или одном из родителей или родителей супругов, нуждающихся в постоянном уходе за заключением медкомиссии;

являются опекунами лица, признанного судом недееспособным;

имеют супругу (супругу) с инвалидностью I либо II группы.

Также не берут в армию, если ухаживаешь за больными родственниками или берешь опеку над недееспособным лицом.

Ранее "Телеграф" писал, что в сентябре могут запретить мобилизацию еще одной категории мужчин. Из-за пробела в законодательстве есть возможность мобилизовать юношей с 18 лет.