Какие документы не нужно показывать на блокпостах: полный список

Юристы дали ответ

Во время военного положения в Украине остановка на блокпостах проходит с целью проверки личных данных водителя и пассажиров. Однако есть определенный перечень документов, которые правоохранительные органы не могут требовать показать.

Сейчас чаще всего фиксируются ситуации, когда полиция во время работы на блокпостах выдвигает претензии относительно нарушения правил дорожного движения уже после остановки авто. Об этом сообщает "Твоя машина".

По словам юристов, правоохранители могут потребовать показать водительское удостоверение и страховой полис, однако они не имеют права на это. Полиция находится на блокпостах для проверки лиц транспортных средств и их грузов. Эти правила регулируются постановлением Кабмина "Об утверждении Порядка установления особого режима въезда и выезда, ограничения свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения транспортных средств в Украине или в отдельных местностях, где введено военное положение".

То есть водительские удостоверения и полис страхования не находятся в списке документов, которые могут проверять полицейские во время работы на блокпосте. То же касается и штрафов в случае нарушения ПДД.

Однако, если сотрудники полиции выписали штраф, то юристы советуют обжаловать его в суде.

Следует напомнить, какие именно документы подлежат проверке на блокпосте:

паспорт гражданина Украины;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

дипломатический паспорт Украины;

служебный паспорт Украины;

водительское удостоверение,

военный билет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, законно ли вручение повесток мужчинам на блокпостах в Украине.