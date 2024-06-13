Принято несколько важных изменений по мобилизации, броне и ВЛК. Все, что нужно знать

"Дистанционка" для украинцев за рубежом, "железная бронь" для чиновников и многие другие принципиальные моменты

Кабинет министров Украины в среду, 12 июня, опубликовал постановление от 7 июня 2024 года №675, которым внес изменения в Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабмина №1487, и недавно принятого Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденный правительственным постановлением от 16 мая 2024-го (№560).

"Телеграф" разбирался с основными ключевыми нововведениями, которые ввело правительство своим новым постановлением.

Отменено требование о заключении ВКК для некоторых лиц

В обновленном порядке Кабинет министров убрал из условий отсрочки для лиц, занимающихся уходом, имеющих одного из своих родителей с инвалидностью II группы или одного из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью II группы обязательное наличие заключения ЛКК, которое должно подать лицо, нуждающееся в уходе (ВКК — врачебно-консультационная комиссия; заключение ВКК является документом, подтверждающим необходимость ухода).

Эти изменения внесены в подпункт 13 пункта 1 приложения 5 в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденный постановлением КМУ от 16 мая 2024 г. № 560, а именно в графу "Документы, подтверждающие право на отсрочку".

Таким образом, документы, предоставляемые для отсрочки лица, имеющего одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, не являющихся военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом (кроме домашнего ареста ), отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы), предусмотрены такие:

— для лица, занятого уходом, — документы, подтверждающие родственные связи, и один из документов, подтверждающий невозможность других лиц, не военнообязанных и обязанных по закону содержать одного из своих родителей с инвалидностью II группы или одного из родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, осуществлять уход за ними (инвалидность такого лица, его потребность в постоянном уходе, пребывание под арестом (кроме домашнего ареста), отбывание наказания в виде ограничения или лишение свободы, документы о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или акт об установлении факта осуществления лицом ухода (постоянного ухода) (приложение 8), в котором указываются сведения об отсутствии других лиц, которые могли бы осуществлять такой уход);

— для лица, нуждающегося в уходе, — один из документов, подтверждающий инвалидность лица, нуждающегося в опеке (справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме, утвержденной Минздравом; или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус; или пенсионное удостоверение или удостоверение, что подтверждает назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", где указана группа и причину инвалидности; или справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики).

Обновлен порядок ведения военного учета и проведение призыва

С полным текстом обновленного порядка можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

Некоторые послабления по прохождению ВЛК

Кроме того, постановление КМУ №675 уточняет, что отныне военно-лекарскую комиссию (ВЛК) не нужно проходить в рамках процедуры бронирования военнообязанного гражданина, а также тем, кому не исполнилось 25 лет.

В частности, своим новым документом Кабмин внес соответствующие изменения в:

— порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов № 1487 от 30 декабря 2022;

— порядок о призыве граждан на военную службу во время мобилизации на особый период № 560 от 16 мая 2024 года.

По новым правилам, во время действия военного положения призывников должны отправлять на прохождение ВЛК только в том случае, если они были приняты на военную службу в добровольном порядке (пункт 22 Порядка организации и ведения военного учета).

А военнообязанных граждан, которым еще нет 25 лет, вообще не должны отправлять на военно-лекарскую комиссию для прохождения обязательного медицинского осмотра (второй абзац пункта 66 Порядка). Но это касается мужчин, прошедших базовую общевоенную подготовку или базовую военную службу.

Также во время мобилизации процедура отсрочки от призыва не предполагает направление граждан на ВЛК (пункт 69).

Не будет предусматриваться ВЛК и процедура предоставления отсрочки для определенных должностных лиц.

Какие именно чиновники избегут службы из-за "брони"

До последних изменений определялось, что вопросы предоставления отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации забронированным на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями комиссией не рассматриваются.

Но после внесенных изменений правительство уточнило, что комиссии при ТЦК не будут рассматривать вопрос предоставления отсрочок забронированным по предприятиям, учреждениям и организациям, а также должностным (служебным) лицам, указанным в подпунктах 16-23 пункта 1 приложения 5 к Порядку №560.

Речь идет, в частности, о следующих категориях чиновников и должностных лиц, по которым вопрос предоставления отсрочок комиссия при ТЦК не будет рассматривать:

— руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

— народные депутаты Украины;

— судьи, судьи Конституционного суда Украины, члены Высшего совета правосудия (ВСП), члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководитель службы дисциплинарных инспекторов ВСП, его заместитель, дисциплинарные инспекторы ВСП;

— Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;

— председатель и другие члены Счетной палаты;

— работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений) Минобороны, Вооруженных Сил, Госспецтрансслужбы, Госспецсвязи, СБУ, Службы внешней разведки, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, аппарата МВД и эксперты учреждений экспертной службы МВД;

— дипломатические служащие, занимающие дипломатические должности, МИД, а также лица, имеющие дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол;

— государственные служащие, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов, государственные служащие, которые выполняют функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрированию баз данных, внедрению и поддержке новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность президента Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета министров Украины.

При этом отсрочка чиновникам и должностным лицам, указанным в подпунктах 16-23 пункта 1 приложения 5, предоставляется на срок их пребывания в соответствующей должности территориальным центром комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), указанным в абзаце втором пункта 58 настоящего Порядка.

В случае же увольнения указанных должностных (служебных) лиц или перевода на должность, не указанную в подпунктах 16-23 пункта 1 приложения 5, соответствующий орган государственной власти, другой госорган в однодневный срок информирует путем отправки письма соответствующий ТЦК, оформивший военнообязанном отсрочку для ее аннулирования, а также территориальный центр комплектации, в которых такое лицо состоит на военном учете.

Дистанционный военный учет

Для граждан Украины, выехавших за границу, прописали возможность дистанционно встать на военный учет. В частности, как уточняется в правительственном постановлении, взятие на военный учет осуществляется при наличии загранпаспорта в случае подачи заявления о принятии на такой учет через заграничное дипломатическое учреждение Украины в соответствии с подпунктом 10-1 пункта 1 приложения 2 и военно-учетного документа, если он выдан и не потерян.

При этом указывается, что украинцы, которые были сняты с военного учета в связи с отбытием за пределы Украины сроком свыше 3 месяцев, обязаны в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления КМУ от 16 мая 2024 г. № 563 встать на военный учет, избрав для себя один из следующих способов:

— прибыть лично в ТЦК;

— путем подачи заявления о взятии на военный учет в произвольной форме вместе со сведениями, определенными приложением 4 к Порядку организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, и копии первой страницы паспорта гражданина Украины для выезда за границу в ТЦК (которым такого гражданского сняли с военного учета) через украинское дипломатическое учреждение за рубежом.

Между тем, как сообщалось ранее, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривает возможность передачи функций ТЦК гражданским органам. Идея возникла на фоне частых скандалов.

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