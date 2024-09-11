Крымский мост уже рассыпается: в чем может быть причина

Россияне ограничены в использовании этого моста

Мониторинговые каналы сообщили, что незаконно построенный Россией Крымский мост разрушается и нуждается в ремонте. Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук предположил, что причиной может быть перегрузка сооружения.

"Враг не может полноценно использовать этот объект, а железнодорожная паромная переправа сейчас не работает. Выбор у врага невелик — дополнительно нагрузить этот печально известный мост", — сказал Плетенчук в эфире "Эспрессо".

По его словам, сейчас проверяется информация о возможных разрушениях техногенного характера. Эти данные появились одновременно с сообщениями об увеличении количества бензовозов на мосту.

Плетенчук напомнил, что мост уже терпел удары во время совместных операций СБУ и ВМС.

"Опасения врага, пожалуй, были не безосновательны. И напоминаю, что опасения эти стали результатом непосредственного огневого воздействия на этот объект во время совместных операций СБУ и ВМС. Поэтому следим за развитием событий, надеемся, что и дальше они будут развиваться закономерно", — добавил он.

О том, что Крымский мост нуждается в срочном ремонте, также сообщало партизанское движение "АТЕШ". По их данным, некоторые конструкции уже начали осыпаться из-за отсутствия должного ухода и предварительных повреждений.

"АТЕШ" добавляет, что количество комплексов ПВО в Крыму уменьшается, что делает мост еще более уязвимым к атакам.

Ранее "Телеграф" писал, что постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица потроллил оккупантов насчет Крымского моста.