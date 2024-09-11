Кримський міст уже розсипається: у чому може бути причина

Росіяни обмеженні у використанні цього мосту

Моніторингові канали повідомили, що незаконно збудований Росією Кримський міст руйнується та потребує ремонту. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук припустив, що причиною може бути перевантаження споруди.

"Ворог не може повноцінно використовувати цей об'єкт, а залізнична поромна переправа зараз не працює. Вибір у ворога невеликий – додатково навантажити цей сумнозвісний міст", — сказав Плетенчук в етері "Еспресо".

За його словами, зараз перевіряється інформація про можливі руйнування техногенного характеру. Ці дані з'явилися одночасно з повідомленнями про збільшення кількості бензовозів на мосту.

Плетенчук нагадав, що міст вже зазнавав ударів під час спільних операцій СБУ та ВМС.

"Побоювання ворога, мабуть, були не безпідставні. І нагадую, що побоювання ці стали результатом безпосереднього вогневого впливу на цей об’єкт під час спільних операцій СБУ та ВМС. Тому слідкуємо за розвитком подій, сподіваємось що й надалі вони розвиватимуться закономірно", — додав він.

Про те, що Кримський міст потребує термінового ремонту також повідомляв партизанський рух АТЕШ. За їхніми даними, деякі конструкції вже почали обсипатися через відсутність належного догляду та попередні пошкодження.

АТЕШ додає, що кількість комплексів ППО в Криму зменшується, що робить міст ще вразливішим до атак.

Раніше "Телеграф" писав, що постійний представник України в ООН Сергій Кислиця потролив окупантів щодо Кримського моста.