Уже скоро? Кислица потролил оккупантов насчет Крымского моста, пропагандисты истерят

Пропагандисты не на шутку испуганы

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица потроил россиян. Он опубликовал изображение 6 видов мостов, в их числе и "керченский мост".

Подходящую фотографию он разместил на своей странице в сети Х (твиттер).

На картинку он добавил типы разных мостов, а на Керченском оставил пустое место. Люди в комментариях высказали слова поддержки.

Российские СМИ также отреагировали на сообщение Кислицы. В своих новостях они пишут, что постпред "анонсировал удары" по переправе и добавили, что с Керченским мостом можно будет проститься уже летом.

Следует отметить, что на Западе подробно расписали, как и когда ВСУ могут взорвать Крымский мост. Чиновники говорят, что одно из любимых детей Путина могут уничтожить до середины июля. Кроме того, в сети показали инструкцию по уничтожению переправы в Крыму.

Ранее "Телеграф" писал, что ракеты ATACMS, которые Украина получит от США, могут свести к нулю эффективность Крыма как военная база россиян. Это лишит окупантов важнейшего логистического хаба и базы для самолетов и ракет. ATACMS могут пригодиться не только для уничтожения моста через Керченский пролив.