Парамедик "Госпитальеров" попала в скандал: она тратила донаты на казино и путешествия

Девушка также прокомментировала ситуацию

Медицинский батальон "Госпитальеры" оказался в центре скандала из-за бывшей парамедикини Анны Скольбушевской ("Адмирал Няв"). Она полгода незаконно собирала средства от имени батальона, тратя их на азартные игры, путешествия и развлечения.

"Госпитальеры" провели внутреннее расследование, обнаружив, что Скольбушевская продолжала собрание до июня 2024 года, хотя завершила работу в батальоне в декабре 2023 года. Ее исключили из организации и подали заявление в правоохранительные органы. Об этом говорится в заявлении медбатальона в соцсети Х.

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Как сообщается на странице организации, она завершила работу в батальоне 15 декабря 2023, однако еще до июня следующего года продолжала собирать донаты от имени "Госпитальеров". Тратила их на роскошные путешествия по Европе, азартные игры, развлечения и т.д. Она имела зависимость и другие проблемы со здоровьем, а также постоянно врала. Из батальона ее выгнали, заставив сдать шевроны, имущество и символику. Теперь медбатальон обратился в полицию с заявлением о растрате средств.

Сообщается также о других причастных к растрате средств. Их проверяют.

Анна Скольбушевская ("Адмирал Няв") прокомментировала ситуацию

После того, как летом на фоне этих новостей разразился скандал, девушка признала, что допустила ошибку. Причиной этого она назвала ПТРС и стресс, полученные при спасении бойцов. Также Анна рассказала, что сама обратилась за медицинской помощью, ее госпитализировали.

"После лечения готова разгребать наделанное. Еще раз извините все. За свои поступки мне очень стыдно. Ломятся все. Устают все. Разница лишь в том, что моя усталость и надломленность бросили тень на собратьев и посестер. Это недопустимо", — отметила она.

Анна Скольбушевская/фото з Facebook

Что известно о "Госпитальерах"

"Госпитальерами" называют себя представители крупнейшего в Украине добровольческого подразделения боевых медиков, созданного в начале вторжения на Донбасс в 2014 году.

Госпитальеры занимаются эвакуацией раненых, оказанием медицинской помощи на самых горячих участках фронта. Представители батальона имеют большое уважение среди военнослужащих, а сама организация уникальна, ей нет аналогов в мире. Известной представительницей "Госпитальеров" была парамедикиня Ирина Цыбух ("Чека"), которая, к сожалению, погибла в мае 2024 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал историю мужественной "госпитальерши" "Вольной". Девушка ушла на фронт в возрасте 18 лет.