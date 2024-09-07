"Мы не стоим их преданности": волонтер растрогала историей об украинских военных

Украинцы отреагировали на ее рассказ

Украинская волонтер Леся Литвинова, которая в начале полномасштабного вторжения России в Украину вместе со своим мужем пошла на фронт сапером, несмотря на то, что у нее пятеро детей, рассказала о разговоре с одним из украинских военных. Она иллюстрирует героизм и преданность наших защитников.

Трогательную и в то же время печальную историю Леся Литвинова, демобилизовавшаяся из ВСУ после ранения, рассказала на своей Facebook-странице. Она передала свой разговор с украинским воином, которому на ВЛК после ранения дали заключение о необходимости операции, так как "позвоночник самостоятельно держаться не желает".

Военный должен был после прохождения ВЛК вернуться в часть, получить направление от начмеда и вернуться для операции. Однако он решил по-другому. Дальше – прямой разговор воина с волонтером:

"- Я на "работе". Полгорода разбомбили. Наши все по ВЛК. Еще неделю и мы здесь с посестрой вдвоем останемся держать оборону.

– А спина?

– А посестра? Сама за весь взвод останется? Я пока здесь. Буду смотреть по состоянию.

– Да она же тоже после ранения. Я же помню – там барабанные перепонки лопнули. Ее ВЛК допустил к выходам?

– А она не пошла туда. Перепонки затягиваются потихоньку. Ты ее знаешь.

Я ее знаю. Я его знаю. Я знаю, что мы живы и свободны только потому, что есть они. Есть друг у друга. Есть у меня. Есть у страны. Хотя иногда мне кажется, что мы не стоим их преданности", — пишет волонтер.

Последние слова ее публикации откликнулись многим украинцам. В комментариях они поделились своими мыслями.

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