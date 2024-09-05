Продавал статус "волонтер": полиция разоблачила юношу на помощи уклонистам, детали (фото)

Ему грозит немалый срок

Во Львове правоохранители задержали молодого человека, который организовал схему продажи поддельных документов для нелегального выезда за границу военнообязанных лиц. За продажу статуса волонтера организатор хотел получить большую сумму денег.

Об этом сообщается на официальной странице полиции Львовской области в Фейсбуке. 19-летний львовянин предлагал изготовление фальшивых документов, якобы подтверждающих трудоустройство на должность, которая позволяла беспрепятственное пересечение украинской границы.

В частности, он планировал изготовить фиктивные бумаги о работе волонтером в международной благотворительной организации. За свои услуги подозреваемый потребовал около 17 тысяч долларов США. Он был задержан сразу после получения полной суммы от "заказчика".

Мужчине объявили подозрение по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Статья предусматривает наказание до девяти лет лишения свободы с трехлетним запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также конфискацию имущества.

В ближайшее время суд должен избрать меру пресечения для подозреваемого. Прокуроры планируют ходатайствовать об аресте. Расследование дела продолжается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие документы нужны военнообязанному мужчине для выезда за границу и кто именно может уезжать.