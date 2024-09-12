Парамедикиня "Госпітальєрів" втрапила у скандал: вона "розтринькала" донати на казино та подорожі

Дівчина також прокоментувала ситуацію

Медичний батальйон "Госпітальєри" опинився в центрі скандалу через колишню парамедикиню Анну Скольбушевську ("Адмірал Няв"). Вона півроку незаконно збирала кошти від імені батальйону, витрачаючи їх на азартні ігри, подорожі та розваги.

"Госпітальєри" провели внутрішнє розслідування, виявивши, що Скольбушевська продовжувала збори до червня 2024 року, хоча завершила роботу в батальйоні в грудні 2023. Її виключили з організації та подали заяву до правоохоронних органів. Про це йдеться у заяві медбатальйону у соцмережі Х.

Подробиці

Як повідомляється на сторінці організації, вона завершила роботу у батальйоні 15 грудня 2023 року, проте ще до червня наступного року продовжувала збирати донати від імені "Госпітальєрів". Витрачала їх на розкішні мандрівки Європою, азартні ігри, розваги тощо. Вона мала залежність та інші проблеми зі здоров’ям, а також постійно брехала. З батальйону її витурили, змусивши здати шеврони, майно та всю символіку. Тепер медбатальйон звернувся до поліції з заявою щодо розтрати коштів.

Повідомляється також про інших причетних до розтрати коштів. Їх перевіряють.

Анна Скольбушевська ("Адмірал Няв") прокоментувала ситуацію

Після того, як влітку на тлі цих новин спалахнув скандал, дівчина визнала, що допустилась помилки. Причиною цього вона назвала ПТРС та стрес, які отримала під час порятунку бійців. Також Анна розповіла, що сама звернулась за медичною допомогою, її госпіталізували.

"Після лікування готова розгрібати нароблене. Ще раз вибачте усі. За свої вчинки мені дуже соромно. Ламаються всі. Втомлюються всі. Різниця лиш в тому, що моя втома і надламаність кинули тінь на побратимів і посестер. Це неприпустимо", — зазначила вона.

Анна Скольбушевська/фото з Facebook

Що відомо про "Госпітальєрів"

"Госпітальєрами" називають себе представники найбільшого в Україні добровольчого підрозділу бойових медиків, який створений на початку вторгнення на Донбас у 2014 році.

Госпітальєри займаються евакуацією поранених, наданням медичної допомоги на найгарячіших ділянках фронту. Представники батальйону мають велику пошану серед військовослужбовців, а сама організація — унікальна, їй немає аналогів у світі. Відомою представницею "Госпітальєрів" була парамедикиня Ірина Цибух ("Чека"), яка, на жаль, загинула у травні 2024 року.

Раніше "Телеграф" розповідав історію мужньої "госпітальєрки" "Вільної". Дівчина пішла на фронт у віці 18 років.