"Все по плану": Зеленский прокомментировал контрнаступление РФ в Курской области (обновлено)

Глава государства объяснил ситуацию с наступлением россиян

Российские войска начали контрнаступление в Курской области, где с 6 августа текущего года продолжаются бои. Несмотря на это, все идет по украинскому плану.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления 12 сентября. Он коротко прокомментировал эту тему и дал понять, что ситуация под контролем.

"Россияне начали контрнаступательные действия в Курской области. Всё идёт по нашему украинскому плану", — сказал глава государства.

Тем временем российские Министерство обороны уже успело заявить, что войска РФ якобы вернули под контроль 10 населенных пунктов в Курской области, ранее занятых ВСУ.

"В ходе ведения наступательных действий подразделениями группировки войск "Север" в течение двух суток освобождено 10 населенных пунктов: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь", — говорится в сообщении ведомства.

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Аналитик BILD сообщает, что контратака ВС РФ в Курской области прорвала окружение на реке Сейм. В среду, 11 сентября, российские войска перешли в контрнаступление в Курской области при поддержке танков и бронетехники. Как сообщает эксперт по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, они отбросили ВСУ из-под села Коренево, а также выбили украинцев из сёл Краснооктябрьское, Снагость и Комаровка. Идут бои за деревню Вишнёвка, через которую проходит железная дорога.

То есть, российские войска разорвали с востока окружение, в которое попали в конце августа. На севере они были отрезаны рекой Сейм, на западе и юге — госграницей с Украиной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные попытались прорваться на новом участке в Курской области. Они штурмовали сразу два населенных пункта.