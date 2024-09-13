От помощника нардепа до комика: что известно и как выглядит сын бывшей "правой руки" Зеленского Сергея Шефира

Никита Шефир был помощником нардепа Юрия Киселя, но есть нюанс

Сергей Шефир — бывший сценарист, продюсер и директор "Студии Квартал-95", впоследствии ставший государственным чиновником. Он был первым помощником шестого президента Украины, которого также называли его правой рукой, однако в марте 2024 года Владимир Зеленский его уволил. О личной жизни соавтора "Вечернего Квартала" известно немного, как и про Андрея Парубия и его жену.

Если о жене Сергея Шефира Ларисе известно крайне мало, то о сыне Никите есть информация в сети. "Телеграф" решил выяснить, где сейчас сын Сергея Шефира и как он выглядит.

Что известно о сыне Сергея Шефира Никите

Известно, что родился и вырос Никита в Киеве. В 2019 году он окончил Институт международных отношений при Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Возраст и дата рождения Никиты не указываются в открытых источниках. Однако судя по дате окончания ВУЗа, можно сделать вывод, что сейчас ему примерно 25-26 лет.

В начале своей политической карьеры Никита Шефир работал в команде Владимира Зеленского во время его президентской кампании. Позже он стал помощником народного депутата Юрия Киселя от партии "Слуга народа", где был оформлен по срочному трудовому договору.

Расследование журналистов

Журналисты Bihus.info провели расследование, благодаря которому обнаружили, что Никита Шефир за два года работы в парламенте получил около 600 тысяч заработной платы. Однако, по словам журналистов, в Верховной Раде Никиту Сергеевича они никогда не видели, хотя в связи со своей деятельностью, они там появляются часто.

Сам Никита Шефир не прокомментировал свою деятельность в парламенте и не объяснил, чем он там занимается. Помощник депутата также отметил, что о его работе лучше расскажет сам нардеп Юрий Кисель.

Где сейчас Никита Шефир

Судя со страницы сына Сергея Шефира в Instagram, он ведет активную социальную жизнь, но появляется в соцсетях не часто. В мае 2022 года Никита Шефир выложил фото в военной форме, но запись подписала на русском языке. Почти все предыдущие посты также были на русском. Однако с сентября 2022 года экс-помощник депутата стал выкладывать посты на украинском.

Также известно, что Никита Шефир принимал участие в "Лиге Смеха". Его команда называется "Ледве". Он вместе со своими коллегами собирает средства на ВСУ. Также вместе со своими сокомандниками он снимает пародии на известные сериалы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит и где сейчас дочь нардепа Андрея Парубия. О девушке известно мало, но нам удалось найти информацию о ней.