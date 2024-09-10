Живут в разных городах: что известно о жене нардепа Андрея Парубия и как она выглядит (фото)

Встречаются супруги на выходных

Экс-председатель Верховной Рады Украины, народный депутат и бывший член СНБО Андрей Парубий всегда вел закрытый образ жизни. О его жене и дочери известно мало, как и об избраннице Игоря Коломойского.

Известно, что дочь Андрея Парубия родилась в 2001 году, ее имя – Ярина. Однако о браке экс-нардепа и его жене Ульяне в сети мало информации.

Что известно об Ульяне Парубий

Познакомились будущие супруги в горах. На тот момент Андрей Парубий был скалолазом. Встречаться пара начала через три года, а еще через пять — решила заключить брак. В 2001 году у пары родилась дочь.

Андрей Парубий с дочерью и женой на Пасху в 2017 году

Несмотря на активную политическую деятельность мужа, Ульяна Парубий не жила вместе с ним в столице. Жена народного депутата избрала для себя уютную и спокойную жизнь во Львове. Однако это приносит дискомфорт паре, ведь они встречаются только на выходных.

В 2016 году Андрей Парубий показал свою дачу, где они вместе с женой любят проводить время. С журналистами нардеп поделился некоторыми подробностями личной жизни. В частности, показал свою жену, признавшуюся, что Андрей Парубий с легкостью может заниматься домашними делами, такими как приготовление пищи или кошение травы.

Где сейчас Ульяна Парубий

Поскольку последние данные о супруге народного депутата появлялись еще в 2016 году, точное ее местонахождение неизвестно. Однако есть информация, что Ульяна Парубий работает на кафедре фольклористики Львовского национального университета имени И. Франко. Поэтому можно сдклать вывод, что супруги не живут вместе, а все еще встречаются только на выходных.

Согласно декларации, которую обнародовал Андрей Парубий в 2023 году, Ульяна Парубий от 2022 года владеет легковым автомобилем Peugeot 2022 года выпуска стоимостью в 1,8 млн грн. Также жена депутата является владелицей квартиры во Львове, жилого дома и земельного участка в селе Урич.

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