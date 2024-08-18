Единственная дочь Ярина с детства любила рисовать и училась во Львове

Народный депутат Украины Андрей Парубий, как и Олег Ляшко, знает, что это такое воспитывать дочь. Но несмотря на своего коллегу, у бывшего спикера ВРУ всего один ребенок.

Андрей Парубий не раскрывает подробностей своей личной жизни. Известно, что его супруга, Ульяна Юриевна, работает на кафедре фольклористики Львовского национального университета имени И. Франко. В 2001 году у пары родилась дочь по имени Ярина.

О девушке, которой в этом году должно было исполнится 23 года, практически ничего неизвестно. Из архива онлайн-газеты Верховной Рады "Голос України" за 26 июня 2010 год:

"Яринка – дочь народного депутата Андрея Парубия. Ей всего 7 лет. Пока папа работает в парламенте, она живет с матерью во Львове. Учится в городской общеобразовательной школе. Кроме того, учится рисовать в школе искусств. В этом году ее работы были представлены на конкурсе детского рисунка. Яринка стала дипломанткой конкурса."

Ярина Парубий в 7-летнем возрасте. Фото: golos.com.ua

В 2013 году в "УП" появилась статья про детей народных депутатов. В материале говорится, что 12-летняя Ярина играет в "Веселую ферму" и слушает Ани Лорак, которая сегодня является предательницей Украины и развлекает россиян за рубли.

В 2017 году Андрей Парубий вместе с семьей отпраздновали Пасху. Вместе с женой Ульяной и дочерью Яриной нардеп освятил пасхальную корзину во Львове в Музее народной архитектуры и быта "Шевченковская Роща".

Позже в августе бывший спикер побывал на фестивале украинской рыцарской культуры "Тустань" во Львовской области, где похвастался своей красавицей-дочкой.

Судя по бизнес-аналитике YouControl, Ярина Андреевна Парубий является предпринимательницей. Вероятно, девушка занимается туристическим бизнесом.

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