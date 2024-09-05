С юного возраста любил Россию? Каким был в молодости госпредатель Нестор Шуфрич (фото)

Пророссийский политик всегда славился своими неоднозначными взглядами

Нестор Шуфрич — популярный пророссийский политик и бывший депутат от запрещенной партии ОПЗЖ, похороненный и воскрешенный Игорем Мосийчуком 5 сентября, всегда был громкой фигурой в украинском политикуме. Он всегда привлекал внимание своими взглядами и неоднозначной карьерой.

"Телеграф" решил вспомнить, каким был Нестор Шуфрич в молодости и выяснить, всегда ли он имел отношение к политике.

Нестор Шуфрич в молодости

Родился будущий политик 29 декабря 1966 в городе Ужгород Закарпатской области. Его отец – известный спортсмен, чемпион Украины по большому теннису, а мать – работала в областном отделении "Спортлото" на протяжении 18 лет.

Фото: Главред

В 1992 году будущий госпредатель окончил Ужгородский университет, исторический факультет. А в 2004 году получил степень кандидата экономических наук. В течение 1985—1987 годов Нестор Шуфрич служил в армии.

Нестор Шуфрич в армии. Фото: dsnews.ua

Политическая карьера

В 1996 году Нестор Шуфрич вступил в СДПУ, а уже в 1997 стал заместителем председателя Закарпатской областной организации. Еще через год Шуфрич стал членом Политсовета, а в 2003 году он был назначен заместителем председателя партии. Уже тогда просматривались пророссийские взгляды политика, а его карьера была связана с российскими партиями.

Фото: Униан

12 декабря 2006 года Верховная Рада Украины назначила Нестора Шуфрича министром по чрезвычайным ситуациям и по защите населения от последствий Чернобыльской катастрофы в составе второго правительства Януковича.

Фото: Униан

В 2010 году после увольнения Нестора Шуфрича с должности министра по чрезвычайным ситуациям Виктор Янукович назначил его заместителем секретаря СНБО.

Фото: Униан

Личная жизнь

Первая жена Нестора Шуфрича – Ирина. От нее политик имеет сына Александра (1988 г. р.). Вторая жена – Наталья Ворона. От второго брака Нестор Шуфрич имеет сына Нестора (1994 г. р.). В 2017 году политик женился в третий раз. Его избранницей стала Екатерина Майкова, которую он скрывал от СМИ. Она эксжурналистка. Третий брак подарил Нестору Шуфричу двоих детей: Анну и Ивана.

Нестор Шуфрич с третьей супругой. Фото: mignews.com.ua

Кстати, крестными родителями дочери Нестора Шуфрича и Екатерины Шуфрич стали Оксана Марченко и Владимир Кличко. Так пророссийский политик сроднился с Виктором Медведчуком.

Фото: viva.ua, Facebook

Нестор Шуфрич – одна из наиболее заметных и противоречивых фигур украинской политики. В молодости он был политиком, использовавшим свои возможности для продвижения пророссийских идей в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети высмеяли смерть и воскресение Шуфрича. Украинцы на весь мир славятся своим чувством юмора, поэтому инцидент породил мемы и шутки.