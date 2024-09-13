Від помічника нардепа до коміка: що відомо і як виглядає син колишньої "правої руки" Зеленського Сергія Шефіра

Микита Шефір був помічником нардепа Юрія Кісєля, але є нюанс

Сергій Шефір — колишній сценарист, продюсер та директор "Студії Квартал-95", який згодом став державним посадовцем. Він був першим помічником шостого президента України, якого також називали його правою рукою, однак в березні 2024 Володимир Зеленський його звільнив. Про особисте життя співавтора "Вечірнього Кварталу" відомо небагато, як і про Андрія Парубія і його дружину.

Якщо про дружину Сергія Шефіра Ларису відомо вкрай мало, то про сина Микиту є інформація в мережі. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз син Сергія Шефіра і як він виглядає.

Що відомо про сина Сергія Шефіра Микиту

Відомо, що народився і виріс Микита у Києві. У 2019 році він закінчив Інститут міжнародних відносин при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Вік та дата народження Микити не зазначається у відкритих джерелах. Однак судячи з дати закінчення ВНЗ, можна зробити висновок, що зараз йому приблизно 25-26 років.

На початку своєї політичної кар’єри Микита Шефіра працював у команді Володимира Зеленського під час його президентської кампанії. Пізніше він став помічником народного депутата Юрія Кісєля від партії "Слуга народу", де був оформлений та строковим трудовим договором.

Розслідування журналістів

Журналісти Bihus.info провели розслідування, завдяки якому виявили, що Микита Шефір за два роки роботи у парламенті отримав майже 600 тисяч гривень заробітної плати. Однак за словами журналістів, у Верховній Раді Микиту Сергійовича вони ніколи не бачили, хоча у зв’язку зі своєю діяльністю, вони там з’являються часто.

Сам Микита Шефір не прокоментував свою діяльність у парламенті і не пояснив, чим саме він там займається. Помічник депутата також зазначив, що про його роботу краще розповість сам нардеп Юрій Кісєль.

Де зараз Микита Шефір

Судячи зі сторінки сина Сергія Шефіра в Instagram, він веде активне соціальне життя, але з’являється у соцмережах не часто. У травні 2022 Микита Шефір виклав фото у військовій формі, але допис підписав російською мовою. Майже всі попередні дописи також були російською. Однак з вересня 2022 експомічник депутата став викладати дописи українською.

Також відомо, що Микита Шефір брав участь у "Лізі Сміху". Його команда має назву "Ледве". Він разом зі своїми колегами збирає кошти на ЗСУ. Також разом зі своїми співкомандниками він знімає пародії на відомі серіали.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає і де зараз дочка нардепа Андрія Парубія. Про дівчину відомо мало, але нам вдалося знайти інформацію про неї.