Справилась только Беларусь: Зеленский жестко обратился к Западу (видео)

На одну из тем союзники буквально боятся говорить

Президент Владимир Зеленским считает унизительным для демократического мира тот факт, что союзники сбивают дроны и ракеты в небе ближнего Востока, но все еще не принимают решение о совместном сбивании их в небе Украины. Пока в сбивании российских "Шахедов" отличилась лишь Беларусь.

Такое заявление он сделал в ходе своего выступления на Ялтинской Европейской стратегии (YES) 13 сентября. Глава государства обратил внимание и на то, что вражеские цели не сбиваются даже тогда, когда те буквально уже летят на территорию наших союзников.

"Если союзники вместе сбивают ракеты и дроны в небе Ближнего Востока, то почему до сих пор нет аналогичного решения о совместном сбивании российских ракет и иранских "Шахедов" в небе Украины? Причем это не делается и тогда, когда ракеты и дроны направляются буквально на территорию наших соседей", — сказал Зеленский.

Он добавил, что союзники даже говорить боятся говорить "мы работаем над этим". Эту тему попросту всегда пытаются заговорить и перевести.

"Пока только Беларусь отличилась сбиванием российских "Шахедов". Я не думал, что в таком формате это будет… Это действительно, я считаю, просто унизительно для сильного демократического мира", — подытожил президент.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в августе Польша отказалась сбивать ракеты, которые летят в ее сторону над Украиной.