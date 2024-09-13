Впоралася лише Білорусь: Зеленський жорстко звернувся до Заходу (відео)

На одну із тем союзники буквально бояться говорити

Президент Володимир Зеленський вважає принизливим для демократичного світу той факт, що союзники збивають дрони та ракети в небі Близького Сходу, але все ще не ухвалюють рішення про спільне збивання їх у небі України. Поки що в збиванні російських "Шахедів" відзначилася лише Білорусь.

Таку заяву він зробив під час свого виступу на Ялтинській Європейській стратегії (YES) 13 вересня. Глава держави звернув увагу на те, що ворожі цілі не збиваються навіть тоді, коли ті буквально вже летять на територію наших союзників.

"Якщо союзники разом збивають ракети та дрони в небі Близького Сходу, то чому досі немає аналогічного рішення про спільне збивання російських ракет та іранських "Шахедів" у небі України? Причому це не робиться і тоді, коли ракети та дрони прямують буквально на територію наших сусідів", — сказав Зеленський.

Він додав, що союзники навіть казати бояться казати "ми працюємо над цим". Цю тему завжди намагаються заговорити та перевести.

"Поки що Білорусь відзначилася збиванням російських "Шахедів". Я не думав, що в такому форматі це буде... Це дійсно, я вважаю, просто принизливо для сильного демократичного світу", — підсумував президент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у серпні Польща відмовилася збивати ракети, які летять у її бік над Україною.