Выплат больше не будет? В Польше назвали категорию людей, которые не получат денег, Украина поддержала

Позицию одобряют и призвали разработать программу

В Польше по последним данным украинского МИД проживает около 300 тысяч украинцев призывного возраста, а за рубежом — почти миллион военнообязанных. Поэтому они могут отменить выплаты.

Об этом сказал глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский на панельной дискуссии во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии. Он призвал страны-члены ЕС прекратить социальные выплаты этой категории украинских граждан.

Сикорский подчеркнул, что финансовая поддержка военнообязанных мужчин вредит не только обороноспособности, но и экономической стабильности Украины в это непростое время.

"Прекратите эти выплаты людям, подлежащим призыву в армию. Не должно быть выплат за избегание службы в армии", — добавил он.

Новый глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление польского коллеги. Он отметил, что полностью поддерживает позицию Польши и призывает разработать программы по возвращению украинцев домой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что глава МИД Польши Сикорский набросился на мужчин из Украины. Его слова возмутили украинцев.