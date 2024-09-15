Выплаты получат далеко не все: в Раде анонсировали новые условия для ВПЛ

Есть ряд условий, при которых выплаты могут быть отменены

В законодательстве о выплатах внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) готовят изменения. Михаил Цымбалюк, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, рассказал о новых правилах, которые могут оказать значительное влияние на количество получателей этой помощи.

По словам Цымбалюка, выплаты могут отменить для ВПЛ, чей месячный доход превышает 9 444 гривен. Об этом нардеп заявил в эфире телеканала "Киев-24".

Важно отметить, что эти новые правила будут касаться, прежде всего, тех, кто будет обращаться за продолжением выплат. Те, кто уже получает помощь, будут продолжать ее получать, поскольку нет механизма лишения этих выплат.

Кому могут отменить помощь

Однако депутат отметил, что выплаты могут быть прекращены в некоторых особых случаях. Однако массово лишать выплаты не будут. Это может произойти, если переселенец сменил место работы и получает более высокую зарплату, сменил место жительства или изменилось количество членов его семьи. Поэтому очень важно, чтобы ВПЛ своевременно сообщали об этих изменениях в своем статусе.

Цымбалюк подчеркнул, что эти изменения направлены на оптимизацию системы социальной помощи и обеспечение поддержки тем, кто больше ее нуждается. Сейчас статус ВПЛ имеют более 4 млн украинцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, получат ли ВПЛ выплаты в сентябре. 1,5 млн человек нуждаются в помощи.