Глава МИД Польши Сикорский набросился на мужчин из Украины и получил порцию хейта
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Люди возмущенно ему ответили
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает неправильным, что молодой украинский обслуживает его в парикмахерской в Варшаве. Он считает, что вместо этого нужно защищать свою страну.
Об этом он сказал в интервью "Европейской правде", отвечая на вопросы журналиста, будет ли Польша возвращать украинских мужчин, подлежащих мобилизации.
"Я хожу в Варшаве в парикмахерскую, и меня стрижет украинский парикмахер молодого возраста. Я спрашиваю: а что ты здесь делаешь? Разве ты не должен защищать свою страну?" – рассказал польский министр.
При этом глава польского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в его стране таким трудоспособным беженцам хотя бы не выплачивают социальную помощь, поэтому они должны работать, чтобы зарабатывать деньги на жизнь.
"В западной Европе правительства более щедры. Но у меня есть вопрос: нормально ли создавать финансовые стимулы, чтобы люди жили там, а не здесь?" – задал риторический вопрос Сикорский.
В сети отреагировали на слова Сикорского. Люди написали свое мнение.
Ранее "Телеграф" писал, будут ли возвращать из Чехии украинцев призывного возраста.