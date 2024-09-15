Глава МИД Польши Сикорский набросился на мужчин из Украины и получил порцию хейта

Люди возмущенно ему ответили

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает неправильным, что молодой украинский обслуживает его в парикмахерской в Варшаве. Он считает, что вместо этого нужно защищать свою страну.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде", отвечая на вопросы журналиста, будет ли Польша возвращать украинских мужчин, подлежащих мобилизации.

"Я хожу в Варшаве в парикмахерскую, и меня стрижет украинский парикмахер молодого возраста. Я спрашиваю: а что ты здесь делаешь? Разве ты не должен защищать свою страну?" – рассказал польский министр.

При этом глава польского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в его стране таким трудоспособным беженцам хотя бы не выплачивают социальную помощь, поэтому они должны работать, чтобы зарабатывать деньги на жизнь.

"В западной Европе правительства более щедры. Но у меня есть вопрос: нормально ли создавать финансовые стимулы, чтобы люди жили там, а не здесь?" – задал риторический вопрос Сикорский.

В сети отреагировали на слова Сикорского. Люди написали свое мнение.

Ранее "Телеграф" писал, будут ли возвращать из Чехии украинцев призывного возраста.