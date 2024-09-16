Токаев назвал Россию непобедимой и сделал заявление о мирных переговорах

Президент Казахстана повторил нарративы российской пропаганды

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев поддержал бразильско-китайский "мирный план", ранее раскритикованный президентом Владимиром Зеленским, и назвал Россию непобедимой на поле боя.

Соответствующее заявление он сделал во время встречи с прибывшим в Казахстан с официальным визитом канцлером Германии Олафом Шольцом. Об этом пишет издание Comments.ua.

"Фактом является то, что в военном плане Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, непосредственно вовлеченных в российско-украинский конфликт", — сказал Токаев.

Президент Казахстана повторил нарративы российской пропаганды и заявил, что "хороший шанс" на мир был в Стамбуле, где в начале полномасштабного вторжения, а именно 29 марта 2022 года, встретились российская и украинская делегации.

Однако стоит заметить, что никаких "Стамбульских договоренностей", о которых так любит говорить лидер Кремля Путин, нет. То, на что ссылается он и его сторонники, – это российский проект договора от 15 апреля 2022 года, который никем не подписывался и не ратифицировался. Для Украины он был совершенно неприемлем, потому что там, в частности, речь шла о сокращении Вооруженных сил.

Кроме того, президент Казахстана призвал обратить внимание на бразильско-китайскую "мирную инициативу", которая, как отмечал президент Зеленский, точно "не о справедливости, не о ценностях и без уважения к Украине".

"К сожалению, хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение. Но возможность для достижения мира по-прежнему существует... На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки", — сказал политик. .

В то же время Токаев заявил, что "в Казахстане с неподдельной симпатией относятся к украинскому народу". По его словам, между Киевом и Астаной никогда не было споров, а посольство Казахстана продолжает работать в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что из-за договоренностей с РФ в Украине могут начаться вооруженные протесты. Так, опрос общественного мнения показывает, что поддержка переговоров с Москвой среди украинцев растет, однако военные выступают резко против договоренностей с РФ.