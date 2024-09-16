Токаєв назвав Росію непереможною та зробив заяву про мирні переговори

Президент Казахстану повторив наративи російської пропаганди

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підтримав бразильсько-китайський "мирний план", який раніше розкритикував президент Володимир Зеленський, та назвав Росію непереможною на полі бою.

Відповідну заяву він зробив під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, який прибув в Казахстан з офіційним візитом. Про це пише видання Comments.ua.

"Фактом є те, що у військовому плані Росія непереможна. Подальша ескалація війни призведе до непоправних наслідків для всього людства і насамперед для всіх країн, які безпосередньо залучені до російсько-українського конфлікту", — сказав Токаєв.

Президент Казахстану повторив наративи російської пропаганди та заявив, що "гарний шанс" на мир був у Стамбулі, де на початку повномасштабного вторгнення, а саме 29 березня 2022 року, зустрілися російська та українська делегація.

Проте варто зауважити, що жодних "Стамбульських домовленостей", про які так любить говорити лідер Кремля Путін, не має. Те, на що посилається він і його прибічники – це російський проєкт договору від 15 квітня 2022 року, який ніким не підписувався і не ратифікувався. Для України він був абсолютно неприйнятним, бо там, зокрема, йшлося про скорочення Збройних сил.

Крім того, президент Казахстану закликав звернути увагу на бразильсько-китайську "мирну ініціативу", яка, як зазначав президент Зеленський, точно "не про справедливість, не про цінності і точно без поваги до України".

"На жаль, добрий шанс на досягнення хоча б перемир'я було втрачено з відмовою укласти Стамбульську угоду. Але можливість для досягнення миру, як і раніше, існує… На наш погляд, мирний план Китаю та Бразилії заслуговує на підтримку", — сказав політик.

Водночас Токаєв заявив, що "у Казахстані з непідробною симпатією ставляться до українського народу". За його словами між Києвом та Астаною ніколи не було суперечок, а посольство Казахстану продовжує працювати в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що через домовленості з РФ в Україні можуть розпочатися збройні протести. Так, опитування громадської думки показують, що підтримка переговорів із Москвою серед українців зростає, проте військові виступають різко проти домовленостей із РФ.