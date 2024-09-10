Только 18% военных поддерживают переговоры

В последнее время в мире все чаще обсуждают тему возможных мирных переговоров Украины с Россией. Опросы общественного мнения показывают, что поддержка переговоров с Москвой среди украинцев растет, однако военные выступают резко против договорённостей с РФ.

Об этом пишет американская газета WSJ. Издание пишет, что поддержка переговоров с РФ среди украинцев постепенно растет, хотя и отмечает, что большинство украинцев по-прежнему говорят, что хотят продолжать борьбу, чтобы вернуть все оккупированные земли.

"Но одна ключевая группа по-прежнему особенно скептически относится к любой сделке с Россией — военные", — говорится в материале.

Журналисты, ссылаясь на результаты одного из опросов, утверждают, что только 18% ветеранов и действующих военнослужащих считают, что Украина должна стремиться положить конец войне путем переговоров, что является самым низким показателем среди всех демографических групп в исследовании. Более того, 15% солдат и ветеранов заявили, что "присоединятся к вооруженному протесту, если Киев подпишет мирный договор, с которым они не согласны".

Напомним, ранее мы писали о том, что правительство Германии выразило сомнения в готовности российского руководства к конструктивным мирным переговорам.