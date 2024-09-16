Обещал расследовать преступления на Майдане и наказать Януковича, но сдался: где сейчас вошедший в историю экс-генпрокурор Ярема

Экс-нардеп давал обещания, которые не выполнял

Виталий Ярема — бывший народный депутат от партии "Батькивщина", генеральный прокурор Украины и первый вице-премьер-министр Украины в правительстве Арсения Яценюка. Он обещал "навести порядок" на Майдане и довести дело Януковича до суда, исчез из публичного пространства после отставки, хотя и был известной фигурой в украинском политикуме.

"Телеграф" решил выяснить, где находится, чем занимается и что известно на данный момент об экс-генпрокуроре Украины Виталие Яреме.

Что известно о Виталии Яреме

Родился будущий начальник Главного управления МВД Украины 14 октября 1963 в селе Строкова Киевской области. Учился на заочном отделении Академии внутренних дел по специальности правоведение. В 1994 году стал заместителем начальника управления уголовного розыска, а три года спустя возглавил управление. В 2005 году Виталий Ярема был назначен на должность начальника Главного управления МВД Украины в Киеве. В 2012 году стал народным депутатом Украины, а в 2014 — Первым вице-премьер-министром Украины. Уже через 8 месяцев Верховная Рада Украины назначила Виталия Ярему генеральным прокурором Украины. Также являлся членом СНБО. В феврале 2014 подал в отставку с должности генерального прокурора Украины.

Обещания Виталия Яремы

Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема в 2014 году назвал "делом номер один" расследовать массированные убийства людей на Майдане. Он даже должен был встретиться с семьями героев Небесной Сотни. Виталий Ярема также подчеркнул, что для "наведения порядка в Киеве" он готов будет принять все законные меры, если убийства не прекратятся.

Это обещание Виталий Ярема не выполнил. По словам экс-генпрокурора, это не удалось сделать, потому что большое количество документации, касающейся деятельности противодействия протестным акциям, было уничтожено. Кроме этого, экс-нардеп отметил, что многие находившиеся на вооружении спецподразделения "Беркут" оружия вывезли и скрыли.

Также Виталий Ярема в 2014 году обещал привлечь Виктора Януковича к уголовной ответственности и вернуть экс-президента в Украину. Однако и это обещание было провалено. По словам экс-генпрокурора, он "остался практически один" и подал в отставку, не завершив дело Януковича.

Виталий Ярема вошел в историю

Виталий Ярема – первый генпрокурор Украины, который был милиционером и ни дня не работал в прокуратуре.

Где сейчас Виталий Ярема

После отставки с должности генпрокурора Украины Виталий Ярема скрылся из публичного пространства и не появлялся в соцсетях. Однако в 2018 году политический деятель вступил в партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Он сразу стал заместителем Киевской областной территориальной организации по политико-правовой работе. После освобождения от должности Виталий Ярема снова перестал появляться в медиапространстве.

С начала полномасштабного вторжения Виталий Ярема стал показывать, как он помогает ВСУ. Экс-нардеп демонстрировал это на своей странице в Facebook. Однако последнее сообщение датировано 31 декабря 2022 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно и как выглядит сын бывшей "правой руки" Зеленского Сергея Шефира. Никита Шефир работал помощником народного депутата, но есть нюанс.