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Постоянно что-то шептал Зеленскому на людях: где сейчас бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
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Автор
Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности 11 февраля 2020 года Новость обновлена 05 сентября 2024, 15:27
Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности 11 февраля 2020 года. Фото Колаж Телеграфу

Андрей Богдан попадал в разные конфликты и скандалы

Андрей Богдан — экс-глава Офиса президента Украины и бывший личный адвокат олигарха Игоря Коломойского. Несмотря на увольнение с официальных должностей, он долгое время оставался под пристальным вниманием СМИ, однако внезапно исчез из радаров.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас находится, чем занимается и что известно в настоящее время об экс-главе Офиса президента Украины.

Что известно об Андрее Богдане

Андрей Богдан родился в 1976 году в городе Львове. Во Львовском университете им. И.Франко получил образование юриста, а позже в том же учебном заведении — экономиста. Был адвокатом Киевского апелляционного хозяйственного суда, а уже через 6 лет попытался попасть в парламент, но не получилось. Однако позже Андрей Богдан был назначен на должность заместителя Министра Кабинета Министров Украины Николаем Азаровым.

Андрей Богдан в детстве
Фото: facebook.com/p/Андрей-Богдан

Весной 2014 Андрей Богдан стал советником председателя Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского, а уже через год стал личным его адвокатом. Снова баллотировался в Верховную Раду, но не прошел.

Уже 25 июня 2019 Андрей Богдан стал руководителем Офиса Президента Украины. А в июле обратился в Кабмин с просьбой уволить главу КГГА Виталия Кличко. Однако мэр Киева не стал уходить с должности.

Личная жизнь Андрея Богдана

Известно, что Андрей Богдан был женат на экс-участнице шоу "Холостяк" Анна Сторожук (Богдан), которая оставила фамилию мужа после развода. В браке не было детей. Также известно, что у Андрея Богдана есть 5 дочерей.

Анна Сторожук
Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Мэм с Андреем Богданом

Когда Андрей Богдан занимал должность руководителя Офиса Президента Украины, сеть разразилась разными мемами с его участием. На публичных выступлениях Владимира Зеленского он часто шептал главе государства на ухо. По словам самого Богдана, он говорил президенту советы и идеи.

Андрей Богдан, Владимир Зеленский
Фото: Станислав Груздев
Мем Зеленский Богдан
Андрей Богдан, Владимир Зеленский

Где сейчас Андрей Богдан

После освобождения с должности руководителя Офиса Президента Богдан привлек внимание скандальными заявлениями и участием в светских мероприятиях. Например, в июне того года его видели на концерте в Одессе российского рэпера Басты, которому в сентябре 2017 года запретили въезжать в Украину из-за концертов в Крыму, но в 2020 году исключили из списков. Также в скандальном интервью Дмитрию Гордону Богдан заявил, что Владимир Зеленский "играет роль" и придерживается "сюжетных поворотов".

Андрей Богдан на концерте Басты
Фото: partywithvegas/instagram

Точной информации о местонахождении Андрея Богдана нет. Периодически он появлялся в публичном пространстве, но как частное лицо. На своей странице в Фейсбуке он публиковал сообщения и демонстрировал, как помогает ВСУ. Последнее сообщение Андрея Богдана на его личной странице датировано 22 ноября 2023 года.

Андрей Богдан
Фото: facebook.com/p/Андрей-Богдан
Андрей Богдан
Фото: facebook.com/p/Андрей-Богдан
Андрей Богдан
Фото: facebook.com/p/Андрей-Богдан
Андрей Богдан
Фото: facebook.com/p/Андрей-Богдан

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Теги:
#Политик #Владимир Зеленский #Андрей Богдан #Керівник Офісу Президента