В Курской области у ВСУ сложности? Какая сейчас там ситуация (карта)

Ситуация динамична на всех участках фронта Курской области

На понедельник, 16 сентября, ситуация на фронте в Курской области динамичная и постоянно меняется. Учитывая необходимость соблюдения информационной тишины, может показаться, что россияне успешно контратакуют на всех участках, однако это утверждение не верно.

Такое заявление сделал соучредитель и аналитик платформы Deep State Роман Погорелый в комментарии YouTube-канала РБК-Украина. По его словам, боевые действия в Курщине очень активны.

"Силы обороны продолжают работать, на Курщине замечены новые участки работы. Конечно сейчас там очень активные боевые действия ведутся. Тем временем враг пытается контратаковать на западных флангах той территории, где находятся наши военные. Штурмы были и определенные неблагоприятные моменты, где враг вернул под контроль определенные населенные пункты, но там ситуация очень динамичная, там переходит все из рук в руки… В Курской области есть паритет. Есть успешные участки для сил обороны, есть, к сожалению, успешные участки и для сил врага", — рассказал Погорелый.

Вместе с тем, по словам аналитика, из-за необходимости соблюдения информационной тишины, что, кстати, очень хорошо себя показало, может показаться, что россияне достигают больших успехов, однако это утверждение не верно.

Так, согласно данным аналитиков, в Кремяном российские военные уже некоторое время находятся в полном окружении. За последнее время удалось полностью окружить группировки в селе, но периодически проходят успешные попытки прорваться к окруженным на ВВТ с БК и едой.

"Уже не раз было сообщено о зачистке Кремяного, но враг до сих пор там. В первые дни из-за лжи кого-то из пехоты, пид**ы в упор расстреляли ББМ командира одного из батальонов. С одной стороны зачистка займет много сил и ресурсов, с другой противник там зажат и ведет в основном оборонные действия", — отметили в Deep State.

Что касается самого характера боевых действий, то, к сожалению, российская авиация, в частности вертолеты, очень досаждают нашим Силам обороны. Так же как и артиллерия. Однако это происходит по всей линии фронта и только потому, что у Украины недостаточно снарядов, чтобы достичь хотя бы паритета.

"Если говорить о Курщине, у россиян очень активная работа вертолетов и они досаждают, и доставляют много неприятностей, но вот нет ресурсов, как с ними бороться… Наряду с этим артиллерия, равняющая все с землей и это можно проследить абсолютно по всей линии фронта. У нас тоже не хватает там снарядов, у нас не хватает средств, чтобы вести контрбатарейную борьбу, чтобы наносить поражение по расположению артиллерийских средств врага и это опять-таки вопрос к партнерам", — рассказал Погорелый.

В то же время, в российском инфопространстве на фоне новостей об их "победном наступлении" появились и новости об эвакуации из еще двух районов области.

"В Курской области принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне у границы", — говорится в сообщении, что никак не укладывается в парадигму "победобесия".

На фоне новостей об эвакуации из двух дополнительных районов среди россиян нарастают панические настроения и недовольство.

К слову, ранее Телеграф сообщал о том, что Песков рассказал, когда РФ ответит на атаку ВСУ в Курской области.