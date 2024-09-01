Операция ВСУ продолжается уже почти месяц

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курские области началась 6 августа, а Россия только сейчас, 1 сентября, заявила об ответе на нарушение границ. Почти месяц понадобился армии РФ, чтобы "решительно действовать".

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ответный огонь не разовая акция.

"Ответ уже происходит. Почему вы думаете, что это разовое событие. Оно уже происходит", — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

Также Песков подчеркнул, что ответные атаки в приграничных регионах продолжатся.

"Вы видите решительные действия наших вооруженных сил. Нет никаких сомнений, что они будут продолжены", — добавил путинист.

Напомним, что американский генерал Бен Годжес называл три основные причины, почему Путин "прозевал" Курскую область. И две из них напрямую связаны с внутренними проблемами Кремля.

К тому же в Украине уже сделали прогноз, как повлияет операция на Курщине на ситуацию на украинском фронте и достаточно ли у врага резервов для двух горячих линий.

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