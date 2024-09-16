"План победы" почти готов: когда его увидят союзники, рассказал Зеленский

План может обеспечить правильное развитие ситуации не только для Украины

Украинский "план победы", о котором ранее говорил президент Владимир Зеленский, уже готов на 90%. На следующей неделе его представят партнерам.

Об этом лидер страны заявил во время вечернего обращения к нации. По его словам, проработано военное, политическое, дипломатическое и экономическое наполнением инициативы.

"Привлечены ключевые лица по каждому направлению. И необходимые для Украины шаги уже определены, абсолютно четко. То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира – реального, справедливого мира. Для каждого шага есть и четкий перечень пунктов, что именно необходимо, что именно будет работать на усиление", — сказал президент.

Как отметил Зеленский, "план победы" почти дописан, сейчас уже более чем на 90%. По мнению президента, в комплексе этот пакет "может обеспечить правильное развитие ситуации не только для Украины, но и для всех в мире ценящих международное право".

"Уже на следующую неделю мы готовим "план победы" для представления союзникам", — подытожил президент.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Зеленский выступит на Генассамблее ООН. Дебаты станут местом согласования ключевых вопросов дальнейшей поддержки Украины в борьбе против российской агрессии. Там же президент планирует представить план победы.