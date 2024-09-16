Зеленский выступит на Генассамблее ООН: о чем будет говорить президент

Дебаты станут местом согласования ключевых вопросов дальнейшей поддержки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на всеобщих дебатах в рамках Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Мероприятие начнется 24 сентября, в этот же день там выступит президент США Джо Байден. Лидер Украины возьмет слово на следующий день, 25 сентября.

Об этом сообщает издание "Голос Америки". Отмечается, что дебаты станут местом согласования ключевых вопросов дальнейшей поддержки Украины в борьбе против российской агрессии.

"В частности, речь пойдет о согласии государств, поставляющих Украине так называемое дальнобойное оружие, на применение его против целей в глубине российской территории, откуда Россия наносит кровавые и разрушительные удары по украинским городам", — пишет издание.

Так, по словам министра иностранных дел Великобритании Дэвида Ламми в рамках мероприятия будут продлены "главные темы", вроде разрешения Украине на дальнобойные удары по территории РФ.

"Важно, чтобы союзники, поддерживающие Украину, имели общую стратегию", — цитирует слова Ламми издание.

Общие дебаты на Генассамблее ООН начинаются 24 сентября и в тот же день там должен выступить президент США Джо Байден, а на следующий день — 25 сентября слово возьмет президент Украины Владимир Зеленский.

К слову, ранее Зеленский говорил о том, что планирует лично ознакомить западных партнеров и, в частности, президента Байдена, а также кандидатов на президентских выборах в США Дональда Трампа и Камалу Харрис с так называемым "планом победы". Вероятно, это произойдет именно в рамках Генассамблеи ООН.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что США могут разрешить Украине бить западными ракетами вглубь РФ, но при одном условии.