Заставляет нервничать: Зеленский интересно высказался о Трампе и его мирных планах

Риторика кандидата в президенты США иногда напрягает

Во время состоявшегося в июле текущего года телефонного разговора Владимира Зеленского с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, Трамп заявил о том, что продолжит поддержку Украины.

Подробности разговора Зеленский раскрыл во время интервью каналу CNN. В то же время, по словам президента, риторика Трампа иногда напрягает, ведь неизвестно, что означают обещания кандидата закончить войну в Украине через несколько дней.

"По моему мнению, будет честно поделиться планом (окончания войны — прим. ред.) с обоими кандидатами. Я готов поделиться им с президентом Байденом, с Камалой Харрис и с Дональдом Трампом. И также я считаю, что многое зависит от решений Конгресса США, поэтому я презентую его и там", — сказал Зеленский.

По словам лидера Украины, после этого он будет готов поделиться планом окончания войны со всей общественностью.

На вопрос журналиста CNN о том, что президент Украины думает о заявлениях Трампа, где тот обещает закончить войну в Украине через несколько дней, Зеленский ответил, что не до конца понимает их.

"Я не могу понять этого по состоянию на сегодняшний день. Потому что я не знаю деталей, не знаю, что он подразумевает и что это означает. Но моя позиция, что предвыборный период и предвыборные заявления – это предвыборные заявления. Иногда они не очень реальны. Но эти заявления, конечно, заставили нас переживать за наших людей. Именно поэтому я хочу поделиться этим планом, чтобы услышать его реакцию", – сказал он.

План окончания войны Зеленского

В ноябре 2022 года Украина представила миру свою "Формулу мира" — комплексный план из 10 пунктов, направленный на прекращение российской агрессии. Ключевым требованием этого плана является полный вывод российских войск по всей территории Украины в ее международно признанных границах.

Первый саммит мира, посвященный обсуждению этой формулы, прошел в Швейцарии в июне 2024 года. На нем рассматривались три важных аспекта: ядерная и продовольственная безопасность, а также освобождение военнопленных и возвращение украинских детей, незаконно вывезенных в Россию. Примечательно, что Москву не пригласили для участия в этом мероприятии.

Позже президент Зеленский подчеркнул, что присутствие России на следующем саммите мира будет сигналом ее готовности завершить войну. После первого саммита он также заявил о необходимости разработки конкретного плана по окончании конфликта до конца ноября.

27 августа украинский лидер сообщил о своем намерении представить готовый план ключевым фигурам американской политики: президенту Байдену, вице-президенту Харрис и бывшему президенту Трампу (последние ныне кандидаты в президенты США). Зеленский также раскрыл, что одним из этапов завершения войны является так называемая "Курская операция" украинских сил обороны.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Зеленский "проехался" по Бразилии и Китаю и подверг резкой критике их "мирный план".