Зеленский поговорит с Байденом об ударах по России: озвучены сроки

Вашингтон готовит новый пакет помощи Украине

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден намерены поговорить о нанесении ударов по российским объектам западным оружием. Разговор должен состояться в конце текущего месяца.

Об этом рассказал советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время выступления на конференции Ялтинской европейской стратегии. Его слова приводит Sky News.

На вопрос о том, получит ли Киев разрешение на удары по российской территории, Салливан ответил, что этот вопрос является предметом "интенсивных консультаций".

Он добавил, что Вашингтон работает над новым пакетом военной помощи для Украины, который будет обсуждаться во время разговора Байдена и Зеленского. В свою очередь украинский президент должен представить "план победы", который по мнению Киева заставит Россию завершить вторжение.

"Я действительно считаю, что нам нужна комплексная стратегия для достижения успеха в этой войне, и именно ее, по словам президента Зеленского, он и предлагает", — сказал Салливан.

Как сообщалось ранее, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен сделал важное заявление о разрешении бить по России дальнобойным оружием. Он говорит, что наступил критический момент в поддержке Украины в борьбе с российским вторжением.