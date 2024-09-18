Россияне снова продвинулись на нескольких направлениях: где на фронте сейчас тяжелее всего, актуальны карты боев

За прошедшие сутки зафиксировано 194 боевых столкновения

Продолжаются 938 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Оккупанты продолжают акцентировать свои усилия на Покровском направлении, где за прошедшие сутки была отбита 51 штурмовая и наступательная атака врага. Горячо также на Кураховском направлении, где Силы обороны отразили 41 атаку.

Согласно данным аналитиков DeepStateMAP враг продвинулся возле Стельмаховки, в Гродовке и Украинске. Продолжаются бои в районе Желанного Первого. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 194 боевых столкновения.

Продвижение врага возле Стельмаховки

Продвижение врага в Украинске

На Покровском направлении украинские защитники отразили 51 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону населенных пунктов Гродовки, Новоторецкого, Новогродовки, Николаевки, Украинска, Александрополя, Воздвиженки, Мариновки и Зеленого Поля. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Гродовки и Новогродовки.

Гродовка на карте DeepState

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 49 атак в направлении Цукуриного, Желанного Первого, Горняка, Екатериновки, Георгиевки и Константиновки, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Продолжаются бои в окрестностях Желанного Первого

При поддержке авиации противника на Купянском направлении за сутки произошло 13 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Новоосинового, Кругляковки, Андреевки, Колесниковки, Петропавловки и Лозовой.

Бои вблизи Синьковки на Купянском направлении

На Краматорском направлении оккупанты атаковали десять раз вблизи Часового Яра, Ступочек, Клещеевки и Белой Горы. Ситуация в настоящее время контролируется. На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 15 атак неподалеку от Щербиновки, Торецка, Дачного и Нелиповки.

Враг продолжает нести значительные потери. По данным Генштаба потери российских захватчиков составили 1130 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, три боевых бронированных машин, 25 артиллерийских систем, 25 БПЛА оперативно-тактического уровня, 45 автомобилей и 18 единиц спецтехники оккупантов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что соучредитель Deepstate Роман Погорелый рассказал, какой напряженной остается ситуация вокруг Угледара в Донецкой области. Российские войска продолжают атаковать город по разным направлениям, пытаясь его окружить. В то же время украинским защитникам не хватает ресурсов для эффективного противодействия врагу.