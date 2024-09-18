Обсудили фронт и потребности ВСУ: Умеров и Остин провели телефонный разговор

Умеров передал США обновленную информацию о потребностях Украины в вооружении

Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил с главой Пентагона США Ллойдом Остином ситуацию на поле боя в Украине. Также он довел до Остина главные потребности Вооруженных сил Украины на данный момент.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер. По его словам, Умеров передал США обновленную информацию о потребностях Украины в вооружении и украинских операциях на фронте.

"Министр Остин разговаривал сегодня по телефону со своим украинским коллегой, министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы обсудить динамику боевых действий в Украине и приоритеты помощи в сфере безопасности", — сказал Райдер.

Со своей стороны, Умеров в X (Twitter) опубликовал пост о разговоре. Он назвал его "продуктивным".

"Провел продуктивный еженедельный телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Я предоставил министру последнюю информацию о развитии событий на поле боя. Мы обсудили критические оборонные потребности Украины и изучили пути дальнейшего укрепления оборонного потенциала", – сообщил он.

Между тем как уже писал "Телеграф", США существенно сократили объемы военной помощи Украине за последние месяцы. Пакеты вооружений стали меньше, а их стоимость значительно снизилась.

Минобороны США просит Конгресс продлить срок использования выделенных средств президентских полномочий, иначе вся сумма в конце сентября просто "сгорит". В прошлую зиму ситуация была кардинально иной: администрация Байдена просила дополнительное финансирование для Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военный объяснил, почему Украина не игнорирует запрет на применение оружия Запада. Нарушения могут привести к тому, что оружие перестанут давать.