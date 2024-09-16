"Ресурсов мало": ситуация под Угледаром критическая, что известно

Оккупанты не ограничиваются наступлением только на сам Угледар

Ситуация вокруг Угледара в Донецкой области остается напряженной. Российские войска продолжают атаковать город по разным направлениям, пытаясь его окружить.

Украинским защитникам не хватает ресурсов для эффективного противодействия врагу. О критическом положении дел в этом районе рассказал в эфире телеканала "Киев-24" Роман Погорелый, соучредитель карты боевых действий Deepstate.

По словам эксперта, оккупанты не ограничиваются наступлением только на сам Угледар. Они пытаются продвигаться по разным направлениям, в частности из Водяного и шахты №3, основная башня которой была разрушена россиянами в сторону Богоявления. Целью этой стратегии является перерезать критически важный логистический путь в город.

"Они пробуют из Водяного, из той шахты №3 двигаться в сторону Богоявления — это соответственно населенный пункт, из которого идет дорога на Угледар. Это критический и важнейший логистический путь в город. По сути, последний и единственный", — пояснил Погорелый.

Военный аналитик подчеркнул, что украинские воины прилагают все усилия, чтобы сдержать натиск противника. Однако ситуация усугубляется тем, что защитники Угледара держат оборону уже длительное время и их силы иссякают.

"К сожалению, ресурсов мало. Воины, которые там стоят, они уже держат оборону достаточно долгое время. Они из последних сил это делают", — отметил эксперт.

В то же время Погорелый подчеркнул, что россияне имеют значительное преимущество в живой силе и технике. Это позволяет им постоянно наращивать давление на украинские позиции в районе Угледара.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Россияне пытаются захватить Курахово и Угледар. Почему для них эти города важны?