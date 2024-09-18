План победы Украины: у Зеленского назвали его отдельные составляющие

План четко структурирован согласно пониманию текущего этапа войны

План победы Украины, который в скором времени президент Владимир Зеленский представит союзникам, не просто предложение, а четкое понимание того, что означает современная война. Среди того, что можно выделить: военный пакет, экономический стимул, патетическое принуждение России и дипломатическое давление на нее.

Об этом в комментарии YouTube-канала "РБК-Украина" рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Дождемся, когда президент его презентует сначала нашим ключевым партнерам… пока только общие такие черты нарисуем, это военный пакет, экономический стимул, патетическое принуждение России и дипломатическое давление на нее", — отметил Подоляк.

Что касается военного пакета, то он, по словам советника главы Офиса президента, "четко структурирован согласно пониманию текущего этапа войны". Пакет разработан с учетом событий, происходящих в Курской области и территории Украины. Кроме того, в нем учтено использование Украиной своих ракет и дронов, собственного производства.

Что касается патетического принуждения России, то подразумевается осознание того, что Украина имеет право занимать ту или иную нишу в глобальном политическом процессе.

"Украина имеет право быть членом любого альянса и не нужно обращать внимание на условия каких-либо третьих стран", — подчеркнул Подоляк.

Среди основных черт плана победы и экономическое давление на Россию и экономические стимулы Украины.

"С одной стороны, это существенное наращивание инвестиций в военное производство на территории Украины, опять же лицензирование, чтобы получить разрешение на производство того или иного оружия. С другой стороны, это аудит санкций против России", — рассказал Подоляк.

Что касается дипломатического давления, то, по словам советника главы Офиса президента, это вообще отдельная тема. Работать со странами "нейтрального пояса" достаточно сложно.

"Для меня странно их поведение, они не отдают себе отчет, что Российская Федерация разрушает международное право, в рамках которого они, как раз, и могут доминировать, образовывать альянсы и так далее", — сказал Подоляк.

Эти страны должны понять, что в среднесрочной перспективе слом международных систем отношений, международной системы права существенно повлияет и на них, добавил советник главы Офиса президента.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Зеленский назвал условия, которые могут закончить войну и раскрыл свой мирный план.